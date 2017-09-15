С челябинского детского сада требуют 200 тысяч рублей за сломанную руку воспитанника

Прокуратура настаивает, что челябинский детский сад должен возместить моральный вред своему воспитаннику.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района Челябинска провела проверку по обращению родителей 7-летнего ребенка о получении травмы в детском саду.

«Установлено, что в апреле 2017 года во время прогулки на площадке детского сада ребенок при падении получил травму, о чем воспитатели группы руководству учреждения и законным представителям ребенка не сообщили, – рассказали в ведомстве. – Согласно медицинскому заключению у ребенка имел место перелом лучевой кости со смещением, что квалифицировано как легкий вред здоровью».

По результатам служебной проверки заведующая детским садом и воспитатели привлечены к дисциплинарной ответственности.

В интересах несовершеннолетнего прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании с дошкольного образовательного учреждения морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Рассмотрение искового заявления находится на контроле прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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