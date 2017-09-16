В Челябинске полиция провела массовые задержания участников разрешенных пикетов «Стоп-ГОКа»

Активистам «Стоп-ГОКа» помешали провести санкционированные пикеты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вечером в пятницу, 15 сентября, полиция по неизвестным причинам провела массовые задержания участников информационных пикетов «Стоп-ГОКа». Об этом заявили лидеры движения.

По словам активиста «Стоп-ГОКа» Сергея Белогорохова, «задержали всех». При этом участников пикетов пытались обвинить в призывах к участию в несанкционированном митинге 17 сентября, хотя к этому времени лидеры движения уже известили всех о том, что митинга в этот день не будет. Сами задержанные участники также в беседах с полицией отрицали, что приглашают горожан на митинг. «Я раздавала листовки, ко мне подошли двое сотрудников, сказали, что они из уголовного розыска, – рассказала одна из задержанных участниц, – Потом подъехал еще один сотрудник, сказал, что он тоже из уголовного розыска. Пытались обвинить меня в том, что я призываю к несанкционированному митингу. Хотя я не призывала к митингу. Я рассказывала о деятельности движения «Стоп-ГОК». Меня спрашивали: какие акции будут проходить. Но я сказала, что не согласовано, и ничего вообще не будет. Конечно, требовали документы. И потребовали проехать в отдел для установления личности. Хотя я показала паспорт».

Между тем, продолжает развиваться история с активистом «Стоп-ГОКа», задержанным 11 сентября на территории планируемого строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Напомним, челябинцу предъявили обвинение в хулиганстве по мотивам политической и идеологической ненависти.

Вчера вечером Сосновский районный суд избрал ему в качестве меры пресечения содержание под стражей на 2 месяца. Ранее, по данным «ОВД-Инфо», активист передал через адвоката жалобу на имя прокурора Челябинской области, в которой заявил, что под давлением оперативников Центра «Э» был вынужден отказаться от услуг своего защитника Андрея Лепехина и оговорил одного из лидеров движения «Стоп-ГОК» Василия Московца, дав показания, что именно он был инициатором поджога на участке Томинского ГОКа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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