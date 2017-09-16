Челябинцев оставили без трамвайной остановки

Из-за ремонта отменили остановку трамвая в центре Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи с производством работ по капитальному ремонту трамвайных путей по улице Цвиллинга на участке от улицы Труда до проспекта Ленина 16 и 17 сентября отменяется остановка трамвая «Оперный театр».

Напомним, ранее городские власти заявили об ограничении движения транспорта по улице Труда на участке от улицы Свободы до улицы Цвиллинга и временной отмене трамвайного маршрута №5 с 14 до 30 сентября.

Кроме того, в пятницу, 15 сентября, дорожники приступили к снятию верхнего слоя асфальто-бетонного покрытия на улице Цвиллинга на участке от улицы Труда до проспекта Ленина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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