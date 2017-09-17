В частном секторе Челябинска сгорели несколько домов: есть погибшие

Сильный пожар унес жизнь инвалида-челябинца.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожар начался в субботу, 16 сентября, около 18:00 в Гусеничном переулке. Многочисленные фотографии с места ЧП жители Тракторозаводского района Челябинска опубликовали в социальных сетях.
Пламя охватило сразу несколько домов частного сектора. Горожане предположили, что распространяться огонь начал из бани, располагавшейся на территории одного из домовладений.
По словам очевидцев, сгорело 3 дома и баня. Хозяин одного из домов, мужчина-инвалид, не смог выбраться из горящего дома и погиб. Кроме того, бывшую в одном из зданий девушку пришлось госпитализировать с отравлением угарным газом.
Челябинск, Виктор Елисеев
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