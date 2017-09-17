В Челябинской области маршрутка устроила «бутербродное» ДТП

Под Миассом рейсовый микроавтобус врезался в иномарку, пропускавшую пешеходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вчера, 16 сентября, на трассе «Миасс-Чебаркуль» в 12:25. Об инциденте его участники написали в соцсетях.

«Сузуки» и «Шевроле» остановились на «зебре», чтобы пропустить пешеходов. В это время в «Шевроле» врезался микроавтобус «Форд», следовавший с пассажирами по маршруту №552. От удара иномарку отбросило на японсккий мини-кроссовер.

«К большому сожалению водитель рейсового автобуса слишком поздно поняла что нужно остановиться... Мы оказались «начинкой» бутерброда, – написала пассажирка одной из иномарок. – Страшно, ребят... Сзади двое детей. Слава богу, все живы, ушибы и царапины только у нас – родителей (мы находились спереди). Дети зафиксированы в автокреслах, не пострадали». При этом удар, как рассказала пассажирка маршрутки, был достаточно сильный.

По словам миасцев, невнимательность вряд ли следует считать оправданием для водительницы микроавтобуса: на участке, где произошло ДТП, стоит знак об ограничении скорости, который она, по всей видимости, проигнорировала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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