С желтыми шариками и предупреждениями полиции: челябинцы «прогулялись» на Алом поле в поддержку «Стоп-ГОКа»

На Алом поле в Челябинске все же состоялась акция против строительства Томинского ГОКа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на запрет митинга, к 13:00 начали стягиваться горожане. У многих в руках были желтые шарики – символ движения «Стоп-ГОК».

Челябинцев на Алом поле встретили более десятка полицейских машин, растянувшихся на площади у храма св. Александра Невского, и гарнизон полиции города. Площадку вокруг памятника Ленину и Аллеи пионеров-героев оградили металлическими конструкциями и оцепили полицейскими. Приходившие горожане подчеркивали, что пришли не на митинг, а просто гуляют.

Отметим, что «прогулка» проходила практически без лидеров движения «Стоп-ГОК»: Василий Московец и Сергей Белогорохов были вызваны к 9:00 в отдел полиции «Сосновский» для дачи показаний по делу о поджогу кучи дров на участке строительства Томинского ГОКа, Бориса Золотаревского задержали около полудня, когда он возвращался из Екатеринбурга в Челябинск. Уже после 13:00 на Алом поле задержали еще одного активиста «Стоп-ГОКа» – Юрия Черкасова.

«Мы – простые горожане, – рассказала одна из участниц «прогулки». – Раз всех наших активистов задержали, мы пришли сюда». К 14:00 число собравшихся внутри огороженного пространства значительно превысило сотню человек. Пропускали далеко не всех, большое число горожан собралось за пределами ограждения.

Челябинцы собирались группами, беседуя о ГОКе. Кто-то просто гулял с желтыми шариками и врученными сотрудниками полиции предупреждениями о недопустимости участия в несогласованном митинге. Некоторые горожане надели медицинские маски. Через ретрансляторы также время от времени повторялись предостережения от участия в митинге.

К 14:30 собравшиеся начали расходиться. На площадке остались несколько десятков участников. Внутрь оцепления периодически заходят только что пришедшие горожане. Полиция продолжает дежурство.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.09.17

В Челябинской области маршрутка устроила «бутербродное» ДТП. / В частном секторе Челябинска сгорели несколько домов: есть погибшие. / Челябинцев оставили без трамвайной остановки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»