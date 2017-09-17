Сорим деньгами. Гороскоп РИА «Новый День» на 18 -24 сентября 2017

В третью неделю сентября Солнце сначала будет находиться в знаке Девы, а 23 числа перейдёт к Весам. Меркурий и Марс в течение всей недели продолжают гостить у Девы. Венера до 20 сентября будет у Льва, а затем уйдёт к Деве.

Солнце, оставаясь у Девы, будет поддерживать прагматичный подход к действительности, настраивая людей на оценку практической ценности вещей и действий. Затем, перейдя к Весам, оно станет способствовать установлению контактов между людьми, смягчать разногласия, помогать найти компромисс. В оценке отношений большую роль приобретёт стремление к правильности, справедливости, учёту интересов сторон, сохранению дружелюбия. Люди в этот период испытывают тягу друг к другу, проявляют солидарность, помогают в трудной ситуации. В это время легко возникают новые контакты, люди быстро находят общий язык, легко сближаются, причём это касается и деловых, и личных отношений.

Меркурий у Девы стимулирует людей на деловое отношение к жизни. Люди будут думать и говорить о делах, отвлечённые разговоры воспринимать как пустые, ненужные, в контактах предпочитать некоторую официальность.

Венера в знаке Льва занимается самоутверждением через демонстрацию своих качеств, стремясь добиться положительной оценки от окружающих. В этот период люди проявляют легкомыслие в финансовых тратах и не очень стремятся заниматься проблемами. Отношение к работе прохладное. Люди настроены на развлечение и получение разнообразных удовольствий, возрастает их активность в этом направлении, увеличивается число встреч для приятного совместного времяпровождения. В то же время повышаются шансы на удачу, случайное получение выгоды в виде небольших денег или подарков, иногда появляется неожиданная прибыль. Перейдя к Деве, она станет эмоционально холодной, сухой, в оценке людей будет преобладать скепсис и стремление найти недостатки. Положительное отношение к человеку в этот период тесно связано с его полезными качествами и навыками.

Марс, находясь у Девы, направит усилия людей на проявление черт, характерных для Девы: они станут внимательными к мелочам, тщательными в работе, упорными в достижении результата. Это благоприятный период для повышения производительности труда, а также для работы, требующей пунктуальности, педантичности, ответственности.

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон в третью неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Урана с Венерой и Марсом, Венеры с Меркурием и Юпитером, Солнца с Луной, Меркурия с Нептуном и Плутоном. Негативно повлияют на Овнов напряжённые аспекты Луны с Ураном и Юпитером, а также Юпитер с Сатурном и, кратковременно, Венера. В профессиональном плане гороскоп преимущественно благоприятный. При этом в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются в пятницу и субботу, 22 – 23 сентября. Промежуток не подходит для принятия серьёзных решений, особенно, хозяйственных и административных. Возможен конфликт с партнёрами и коллегами по работе. На остальные дни прогноз положительный. Во взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами сложности могут возникнуть 18 и 20 сентября. Понедельник не подходит для начала нового проекта, а в среду ожидаются затруднения при работе с документами, ведении переговоров, обработке большого количества информации. Кроме того, в этот день возможно получение неприятного сообщения. Гороскоп положительно оценивает одиночную деятельность Овнов, а коллективная работа характеризуется в основном отрицательно. Гармоничные аспекты Урана с Марсом и Венерой указывают на важную роль на этой неделе личной предприимчивости Овнов. Рекомендуется большая, чем обычно общительность. За исключением пятницы и субботы, неделя подходит для продвижения в карьере, повышения статуса. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, за исключением понедельника, 18 сентября.

У Овнов-женщин основная работа будет идти с переменным успехом. Сложности ожидаются в промежутки 19 – 20 и 22 – 23 сентября. В обоих случаях не рекомендуется начинать новое дело или принимать серьёзное решение. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами на всю неделю отрицательный. Неблагоприятный период для обращения в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации, а также для установления новых деловых контактов, заключения договоров. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности, наоборот, на весь период положительный. Гармоничный аспект Урана с Марсом создаст благоприятные условия для проявления инициативы, собственных деловых качеств. Период подходит для обновления профессиональной деятельности, внедрения новых технологий, расширения сферы деловых интересов, установления новых контактов. В течение всей недели будут существовать благоприятные внешние и внутренние условия для интеллектуальной и творческой работы. Гороскоп положительно оценивает одиночную, самостоятельную деятельность Овнов, а коллективная работа будет идти с переменным успехом. Трудности ожидаются в промежутки 19 – 20 и 22 – 23 сентября. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими в основном негативный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений благоприятные. Материальное положение неудовлетворительное.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон в третью неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Меркурием и Нептуном, Меркурия с Луной, Ураном, Нептуном. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Марсом и Венеры с Юпитером. В основной работе ожидаются сложности 20 и 22 – 23 сентября. Собственная активность Тельцов натолкнётся на неблагоприятные внешние обстоятельства. Неподходящий момент для участия в обсуждении проблем и обращения к руководству, не рекомендуется пытаться осуществлять свои планы, идеи. Также эта неделя непригодна для сотрудничества с местными деловыми партнёрами, переговоров с ними, заключения сделок. Неподходящий период для обращения к официальным органам, вышестоящим инстанциям, юридическим организациям. Не рекомендуется принимать на себя ответственность, проявлять инициативу, лидерские качества. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами положительный, но в пятницу, 22 числа, на всякий случай лучше не принимать ответственного решения и не начинать нового дела. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 20 – 21 сентября. Возможны финансовые претензии от партнёров или официальных органов. На остальные дни прогноз по работе с финансами благоприятный. На всю неделю положительно оценивается одиночная, самостоятельная работа Тельцов. В коллективной деятельности ожидаются трудности. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряженные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни характеризуются положительно. Материальное положение благополучное, за исключением 23 сентября (будут упущены некие благоприятные возможности).

У Тельцов-женщин неделя не подходит для успешного выполнения основных профессиональных обязанностей и решения финансовых вопросов. Под влиянием Венеры Тельцы будут стремиться к изменениям в работе и, вероятно, будут иметь для этого соответствующие причины или идеи, однако аспект Урана указывает на опасность серьёзных перемен. Тельцы рискуют проявить легкомыслие. Кроме того, они могут пойти в ложном направлении под чужим влиянием, доверяя необеспеченным обещаниям. Сами Тельцы тоже не должны давать пустых обещаний. Не рекомендуется на этой неделе заниматься какими-либо важными делами. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения могут возникнуть в конце недели, в пятницу и субботу. При взаимодействии с далёкими партнёрами сложности ожидаются во второй половине недели, в промежуток 20 – 22 сентября. В работе с партнёрами не рекомендуется начинать какие-либо масштабные мероприятия, а в текущей деятельности можно увеличить свою активность, проявить инициативу, но только если ясно представлять последовательность и перспективу своих действий. На эту неделю гороскоп отдаёт предпочтение коллективной работе. Для самостоятельных действий непригоден промежуток 20 – 22 сентября. В целом положительно характеризуются перспективы карьерного роста, но в пятницу и субботу нежелательно что-либо предпринимать в этом направлении. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благоприятные, сложности могут возникнуть 21 – 22 сентября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением понедельника, 18 сентября. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон в третью неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Плутоном и Ураном, а также напряжённых аспектов Венеры с Сатурном и Солнцем и, кратковременно, Меркурия. Для выполнения основных профессиональных обязанностей и сотрудничества с местными деловыми партнёрами неделя не подходит – прогноз негативный. Близнецов ожидают трудности в общении с коллегами и партнёрами, отсутствие взаимопонимания, неудачи в переговорах. Сатурн будет препятствовать установлению новых контактов и развитию старых деловых отношений. Неподходящее время для участия в массовых мероприятиях, деловых визитов, поиска поддержки влиятельных лиц. Не рекомендуется обращаться в официальные органы и заниматься решением юридических вопросов. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами в целом положительный, но в промежуток 22 – 23 сентября на Близнецов будет негативно влиять напряжённый аспект Меркурия, что снизит их интеллектуальный потенциал. Это неподходящий момент для решения важных вопросов. Финансовая деятельность на всю неделю характеризуется как успешная. Положительно оценивается одиночная, самостоятельная деятельность Близнецов. В коллективной работе трудности ожидаются 19 – 20 сентября: возможны конфликты с коллегами и руководством из-за инициативы Близнецов. Неблагоприятный период для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный на промежутки 19 – 20 и 23 – 24 сентября. Материальное положение неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, хотя 22 сентября на всякий случай рекомендуется отказаться от значительной активности. В течение всей недели гармоничные аспекты Меркурия с Ураном и Венерой будут способствовать интеллектуальной деятельности Близнецов, и помогать им в общении с окружающими. Это благоприятный период для работы с информацией, документами, ведения переговоров, обновления знаний. Возможно получение важного или приятного сообщения. Для решения финансовых вопросов период в основном непригоден. Желательно все важные дела перенести на следующую неделю. В основной работе тоже ожидаются трудности – за исключением начала и конца недели, 18 – 19 и 24 сентября. И тоже следующая неделя для этой работы предпочтительна. То же самое относится к взаимодействию с местными партнёрами: промежуток 20 – 23 сентября характеризуется отрицательно, соответственно, серьёзная деятельность в эти дни не рекомендуется. Гороскоп даёт полностью положительный прогноз по одиночной, самостоятельной работе, а коллективная деятельность на тот же промежуток 20 – 23 сентября оценивается как неудачная. Нежелательно в эти дни проявлять лидерские качества и принимать на себя ответственность. Кроме того, неделя не подходит для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы обустройства личной жизни характеризуются в основном отрицательно. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон в третью неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Марса с Меркурием, Нептуна с Ураном, Плутона с Луной, Урана с Марсом и Меркурием. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Плутоном и, кратковременно, Солнца. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности – на всю неделю он положительный и с благоприятной перспективой до конца месяца. Гармоничный аспект Урана с Нептуном создаст благоприятные условия для творчества и обновления профессиональной деятельности. Могут возникнуть неожиданные перспективы, либо Раки найдут неких скрытый от всех вариант действий, который приведёт к успеху. Аспект Марса с Меркурием будет поощрять Раков к инициативе в работе с партнёрами, это подходящий период для проработки вопросов совместной деятельности, обсуждения и подписания договоров. Положительно характеризуется возможность командировки, дальней поездки. Прогноз по основной профессиональной деятельности преимущественно отрицательный. Благоприятными для основной деятельности, по гороскопу будут только первые два дня недели, 18 и 19 сентября. Не рекомендуется заниматься важными вопросами, проявлять лидерские качества и инициативу. Для работы с местными деловыми партнёрами подходит почти вся неделя, кроме пятницы и выходных. В эти последние дни недели обстоятельства сложатся против Раков. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 22 – 23 сентября. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются в основном негативно. Материальное положение неудовлетворительное.

У Раков-женщин гороскоп положительно оценивается только финансовую деятельность. В основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами в течение всей недели ожидаются трудности. На всю неделю гороскоп положительно оценивает коллективную деятельность и отрицательно одиночную, самостоятельную работу. Подходящий период для проявления лидерских качеств и продвижения в карьере. Гармоничный аспект Нептуна с Луной указывает на благоприятную ситуацию для решения административных, организационных, хозяйственных вопросов, при этом от Раков потребуется проявить свои творческие способности и обеспечить эффективное взаимодействие коллег. Аспект Урана с Марсом создаст условия для проявления предприимчивости, изобретательности, осуществления оригинальных идей, планов. В работе возможен внезапный благоприятный поворот событий. Могут пригодиться старые связи. Возможно полезное участие в общественных мероприятиях, которое приведёт к появлению новых контактов или новых возможностей. Весь период подходит для выполнения подготовительной работы и, очевидно, это и должно стать определяющей деятельностью Раков до конца месяца. Накопленный в прежнее время потенциал подходит к концу, и необходимо заняться его обновлением и восстановлением. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение на весь период благополучное.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон в третью неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Плутона с Марсом, Урана с Меркурием и Марсом, Меркурия с Нептуном и Плутоном, Сатурна с Юпитером. Негативно повлияют на Львов аспекты Меркурия с Марсом и Венерой. В профессиональном плане гороскоп в основном благоприятный. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. В основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами затруднения ожидаются 20 и 22 сентября. В эти дни не рекомендуется вступать в споры, настаивать на своей точке зрения, принимать важное решение: стремление к немедленной активной деятельности в этот момент не будет иметь достаточных оснований, аргументов. Дела лучше отложить, ситуация больше подходит для подготовительной деятельности, поскольку гармоничный Плутон указывает на формирование благоприятных условий для деятельности, направленной на изменения, но результаты не могут быть получены в текущем периоде. Рекомендуется заняться расширением круга знакомств, поиском ресурсов и новых направлений для работы. Подходящий период для экспериментов, но не следует принимать их результаты за окончательное решение. Рекомендуется учитывать возможное неблагоприятное влияние масштабных событий. Гороскоп даёт одинаковый прогноз по одиночной и коллективной деятельности Львов: в промежутки 20 и 22 сентября обе характеризуются как неудачные, поэтому нежелательно проявлять в эти дни инициативу, лидерские качества, принимать на себя ответственность. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни на всю декаду в основном неблагоприятный. Материальное положение благополучное.

У Львов-женщин прогноз по основной деятельности и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами одинаковый: с понедельника по четверг работа будет идти успешно, а на пятницу и субботу прогнозируются трудности. Напряжённый аспект Солнца с Луной создаст в этот момент неблагоприятные обстоятельства, при которых Львы не смогут найти общий язык ни с руководством, ни с коллегами. Любые начинания Львов будут наталкиваться на непреодолимые препятствия, любые действия потребуют от них значительного напряжения сил, которое вряд ли окупится. Поэтому на эти дни лучше ничего важного не планировать. В остальные дни, наоборот, многочисленные гармоничные аспекты Урана будут помогать Львам в достижении успеха, особенно, в творческой работе, предполагающей в итоге обновление профессиональной деятельности. Благоприятный прогноз по командировкам, дальним поездкам. Финансовая работа по-прежнему характеризуется негативно, и не рекомендуется. На всю неделю гороскоп даёт положительный прогноз по коллективной работе, а в одиночной деятельности проблемы ожидаются в промежуток 22 – 23 сентября. Это усиливает данный выше отрицательный прогноз на эти дни, и дополнительно предостерегает от проявления самостоятельности, принятия собственных решений. Период подходит для продвижения в карьере, но в субботу, 23 сентября, не рекомендуется что-либо предпринимать в этом направлении. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением субботы. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью благоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон в третью неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Урана с Юпитером и Марсом, Меркурия с Ураном, Нептуном и Плутоном, Солнца с Сатурном. Негативно повлияют на Дев аспекты Солнца с Меркурием и Марсом. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Гармоничные аспекты Урана сохраняют для Дев возможность расширения сферы деловых интересов, установления новых деловых связей, обновления профессиональной деятельности. Гороскоп положительно оценивает перспективы командировок, дальних поездок. В основной работе в течение почти всей рабочей недели ожидаются успехи, но в пятницу и субботу, 22 – 23 сентября, ничем важным лучше не заниматься. Под влиянием Марса и Солнца Девы рискуют переоценить свои способности и этим создать конфликтную ситуацию. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами отрицательный. Важные дела лучше перенести на начало следующей недели. Гороскоп даёт положительный прогноз по коллективной деятельности Дев. В одиночной работе в промежуток 22 – 23 сентября возникнут трудности – по вышеуказанным причинам (на остальные дни прогноз положительный). В течение всей недели сохранятся благоприятные условия для продвижения в карьере, повышения профессионального, социального статуса. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Дев-женщин наилучший прогноз по-прежнему относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Марса с Ураном и Сатурна с Венерой создадут благоприятные условия для расширения сферы деловых интересов, установления новых контактов, обновления деятельности, осуществления собственных идей и планов, открытия новых перспектив. Прогноз по финансовой деятельности тоже положительный. Аспект Сатурна указывает на желательность укрепления финансовой дисциплины, необходимость уделять больше внимания формальностям, либо на достижение успеха, связанное с соблюдением неких формальностей. Основная работа, по гороскопу, тоже будет идти успешно, но в субботу, 23 сентября, ожидаются трудности. Скорей всего, причиной неудачи будет переутомление, но также возможно, что активность Дев пойдёт в ненужном направлении. Они потратят силы и время безрезультатно. Рекомендуется экономить ресурсы. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами в целом будет успешным, но 20 и 22 – 23 сентября ожидаются небольшие проблемы. 20 числа Девы могут упустить благоприятную ситуацию, а в пятницу принять неверное решение под влиянием уговоров или обещаний. Гороскоп даёт одинаково положительный прогноз по одиночной и коллективной деятельности, а также продвижению в карьере. Девы могут выбирать наиболее подходящий вариант своих действий по своему усмотрению. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный Материальное положение на всю неделю благополучное.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон в третью неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Марсом, Меркурия с Венерой, Марсом, Нептуном. Напряжёнными будут аспекты Урана с Меркурием, Солнца с Юпитером. В профессиональном плане неделя неблагоприятная. Гороскоп даёт положительный прогноз по финансовой деятельности, за исключением пятницы и субботы. Для основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами прогноз отрицательный. Коллективная деятельность в течение рабочей недели прогнозируется успешной, а в выходные ожидаются трудности. Одиночная деятельность на весь период характеризуется положительно. Напряжённый аспект Урана с Меркурием создаст проблемы при обновлении производства, начале новых проектов, установлении новых контактов, а также при работе с информацией, планировании, исследовательской деятельности, общении с партнёрами и коллегами. Возможно получение неприятного сообщения. Период не подходит для обращения в вышестоящие инстанции, официальные органы, юридические организации. Негативное влияние на деятельность Весов могут оказывать внешние факторы, неблагоприятные события, возможно неудачное стечение обстоятельств. Рекомендуется на этой неделе снизить деловую активность для экономии сил и ресурсов. Прогноз по продвижению в карьере отрицательный. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Весов-женщин неделя в основном неблагоприятная. Основная работа будет идти с переменным успехом. Трудности ожидаются 20 и 22 – 23 сентября. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами такой же. Лучше важные дела перенести на следующую неделю. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность на всю неделю характеризуются негативно. Напряжённый аспект Плутона с Марсом создаст препятствия для продвижения в делах, сделает невозможным развитие деловых отношений, совместных проектов. Обстоятельства будут складываться против интересов и стремлений Весов. Самостоятельность и инициатива, судя по гороскопу, в этот период должны быть исключены. Гороскоп даёт положительный прогноз только для коллективной деятельности, при этом 20 и 22 – 23 сентября в работе ожидаются затруднения. Неделя может быть успешной, если ограничиться подготовительной работой, поиском ресурсов, планированием, обсуждением работы с коллегами и партнёрами. Серьёзную деятельность желательно перенести на другое время. Неделя не подходит для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, в основном напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на 18 – 19 сентября положительный, а затем до конца недели негативный. Материальное положение благополучное на весь период, кроме промежутка 22 – 23 сентября.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон в третью неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Плутоном и Меркурием, Венеры с Меркурием, а также напряжённых аспектов Венеры с Плутоном и Сатурном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Благоприятный период для обновления производства, расширения сферы деловых интересов, заключения договоров, соглашений. Положительно оцениваются перспективы командировки, дальней поездки. Ожидается позитивное влияние на Скорпионов крупных событий, внешних факторов. Подходящее время для решения деловых проблем с партнерами или сотрудниками, для открытия новых предприятий и начала проектов. Для решения финансовых вопросов не подходят понедельник, 18 сентября, и пятница с субботой, 22 – 23 сентября. На остальные дни прогноз позитивный. В основной деятельности и при взаимодействии с местными деловыми партнёрами трудности могут возникнуть в конце рабочей недели, 22 – 23 сентября. В понедельник возможен срыв договорённостей с партнёрами под влиянием сложившихся обстоятельств. В конце недели нежелательно обсуждать важные вопросы, принимать окончательное решение, начинать новое дело. Гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности. Коллективная работа оценивается как в основном неудачная. Для продвижения в карьере период не очень благоприятен. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, кроме промежутка 22 – 23 сентября. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин неделя в профессиональном плане благополучная. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами тоже характеризуется как успешное. При этом в воскресенье, 24 сентября, не рекомендуется заниматься совместной деятельностью с далёкими партнёрами, нежелательно также решать вопросы финансирования, отправляться в командировку. Прогноз по финансовой деятельности на всю неделю благоприятный. Гороскоп положительно оценивает одиночную, самостоятельную деятельность Скорпионов, и отрицательно – коллективную работу в этом периоде. Гармоничные аспекты Нептуна с Меркурием и Сатурна с Марсом создадут благоприятные условия для реализации интеллектуальных и творческих способностей Скорпионов. Сочетание упорства, сосредоточенности и инициативы окажется результативным, хотя вероятно, на этой неделе Скорпионы осуществят не всё задуманное. Но это не является проблемой, поскольку перспективы до конца месяца положительные. Период подходит для заключения крупных договоров, долгосрочных контрактов, а также для работы с официальными органами и юридическими организациями. Рекомендуется уделять дополнительное внимание упорядочиванию деятельности, особенно, при работе с информацией. Гороскоп даёт положительный прогноз по продвижению в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение оценивается как благополучное.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон в третью неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Марса с Ураном и Нептуном, Меркурия с Нептуном и Плутоном. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Солнцем, Луной, Меркурием и Марсом. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Период подходит для прогрессивных изменений в работе, обновления оборудования, установление новых деловых отношений, смены направления деятельности. Положительно оцениваются командировки, дальние поездки. Ожидаются удачные переговоры, успешное заключение выгодных контрактов, соглашений. Стрельцы могут успешно реализовать свои идеи и планы. Возможна неожиданная удача в делах. От Стрельцов может потребоваться большее, чем обычно напряжение умственных сил, не исключено переутомление. Рекомендуется уделить особое внимание правильному оформлению бумаг. Гороскоп положительно оценивает финансовую деятельность этого периода. В основной работе и при взаимодействии с местными деловыми партнёрами ожидаются проблемы. Для этой деятельности неделя неблагоприятна. Рекомендуется снизить деловую активность до минимума. Нежелательно проявлять инициативу, брать на себя лидерские функции. Гороскоп положительно оценивает коллективную работу, и отрицательно – самостоятельную, одиночную деятельность. Период благоприятен для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Стрельцов-женщин для выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только первая половина недели, до 21 сентября. В промежуток 21 – 23 сентября никакую важную работу выполнять не рекомендуется, лучше её перенести на следующую неделю. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 20 – 22 сентября (среда – пятница). Ответственные решения тоже рекомендуется перенести на следующую неделю. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами будет неудачным. По гороскопу, успешная сделка возможна только 20 – 21 сентября. Следующая неделя будет лучше. Гороскоп положительно оценивает одиночную, самостоятельную работу Стрельцов. Коллективная деятельность будет успешной только до 21 сентября. Положительно характеризуются перспективы продвижения в карьере. Гармоничный аспект Юпитера с Солнцем создаст благоприятные условия для личной деловой активности Стрельцов, реализации их способностей: в течение этой недели обстоятельства будут складываться в их пользу. Период благоприятен для решения организационных, административных и хозяйственных вопросов. Рекомендуется использовать свои творческие способности и интуицию. Возможна удача. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются тоже положительно. Материальное положение до 21 числа благополучное, а затем неудовлетворительное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон в третью неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Меркурием, Солнца с Марсом и Сатурном, Урана с Меркурием и Марсом, Меркурия с Нептуном и Плутоном. Негативное влияние на Козерогов окажут напряжённые аспекты Солнца с Меркурием, Венеры с Марсом, Сатурна с Юпитером и Ураном. Гороскоп положительно оценивает сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами: на весь период прогноз благоприятный. Гармоничный аспект Юпитера с Меркурием поможет расширить сферу деловых интересов, установить новые деловые контакты, при этом возможно появление интересных перспектив. Хороший период для работы с информацией, документами, обновления знаний, повышения квалификации. Для решения финансовых вопросов не подходит понедельник, 18 сентября. Не рекомендуется заниматься финансовой документацией и обсуждать финансовые вопросы с коллегами и руководством. Возможно нарушение обязательств со стороны партнёров. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный, за исключением конца недели, 22 – 23 сентября. Не рекомендуется в этот промежуток начинать новое дело. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами такой же. Желательно все важные дела закончить до пятницы. Нежелательно в эти дни проявлять инициативу, принимать на себя лидерские функции. Гороскоп отрицательно оценивает коллективную деятельность на этой неделе. Также период не подходит для продвижения в карьере. Прогноз по одиночной работе положительный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение благополучное, кроме 22 – 23 сентября.

У Козерогов-женщин в основной работе ожидаются трудности. Наиболее благоприятные дни – промежуток 20 – 21 сентября. Важные дела лучше перенести на следующую неделю. Для финансовой деятельности не подходит первые дни недели, до 20 сентября. Не рекомендуется в эти дни решать важные вопросы, выполнять рискованные операции, подписывать финансовые документы, брать на себя обязательства. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно негативный. 21 сентября – единственный день, когда, по гороскопу, возможен успех. Не рекомендуется что-либо планировать до конца месяца. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами подходит промежуток 19 – 23 сентября, но период не подходит для начала длительного проекта. Напряжённый аспект Урана с Сатурном будет создавать помехи в работе, препятствуя продвижению в делах и обновлению деятельности. Возможно, Козерогам придётся реорганизовать свою работу – для укрепления своих позиций. Гороскоп положительно характеризует коллективную деятельность в промежуток 19 – 23 сентября, а для одиночной работы подходят только 18 – 19 и 21 сентября. Кроме того, промежуток 19 – 23 сентября благоприятен для продвижения в карьере, но специальных действий для этого предпринимать не следует. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений в основном отрицательный. Материальное положение до 22 сентября благополучное, а дальше неудовлетворительное.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон в третью неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Урана с Луной, Нептуна с Меркурием, Венеры с Марсом и Юпитером, Меркурия с Сатурном, Нептуном и Плутоном. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Луной и Солнца с Марсом и Юпитером. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Астрологическая ситуация благоприятствует развитию деловых отношений, расширению сферы деловых интересов, командировкам, дальним поездкам, а также повышению квалификации. Благоприятная перспектива сохранится до конца месяца. Прогноз по решению финансовых вопросов тоже положительный, но в промежуток 21 – 22 сентября нежелательно принимать серьёзные решения: неблагоприятные обстоятельства создадут помехи. Гороскоп даёт положительный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей на всю неделю, за исключением субботы, 23 сентября. Не рекомендуются встречи с партнёрами, деловые визиты. Для работы с местными деловыми партнёрами неделя не подходит. Возможен только разовый успех в промежуток 20 – 21 числа. Все важные дела лучше перенести на следующую неделю, когда ситуация нормализуется. Гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности на весь период, кроме субботы, 23 сентября. Коллективная работа будет в основном неудачной. Прогноз по продвижению в карьере благоприятный. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений благоприятные, но в промежуток 21 – 22 сентября возможны небольшие осложнения. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности: на весь период (и до конца месяца) он благоприятный. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами непригодны выходные, 23 – 24 сентября. Не рекомендуется также в эти дни отправляться в командировку, дальнюю поездку. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный, но в пятницу, 22 сентября, нежелательно заниматься хозяйственными и организационными вопросами, а также принимать ответственное решение в деловой сфере. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами неделя не подходит. Негативный Сатурн создаст серьёзные помехи в работе, всячески препятствуя продвижению к цели. Не рекомендуется вести переговоры, подписывать договоры, заключать соглашения, а также обращаться в официальные органы, вышестоящие инстанции. Деловую активность в этом направлении желательно свести к минимуму (до конца месяца). Гороскоп положительно оценивает одиночную, самостоятельную работу Водолеев. Коллективная деятельность тоже, в принципе, характеризуется как успешная, но в промежуток 21 – 22 сентября возможны небольшие затруднения, вероятно, конфликты с коллегами. Прогноз по карьерному росту тоже положительный, но на те же дни (21 – 22 сентября) он негативный. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений преимущественно отрицательные. Материальное положение 20 и 22 – 23 сентября напряжённое, а в остальные дни благополучное.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон в третью неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Юпитером, Сатурном и Ураном, Нептуна с Меркурием и Марсом, Плутона с Меркурием и Марсом. Негативно повлияют на Рыб напряжённые аспекты Солнца с Меркурием, Сатурном и Ураном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Гармоничные аспект Венеры с дальними планетами создадут благоприятные условия для расширения сферы деловых интересов, установления новых контактов, открытия новых перспектив и обновления деятельности. Период подходит для заключения долгосрочных договоров, положительно оцениваются командировки, дальние поездки. Для решения финансовых вопросов не подходит конец недели, 22 – 23 сентября. В эти дни действиям Рыб будут угрожать неблагоприятные события, обстоятельства будут складываться против них. Для выполнения основных профессиональных обязанностей непригодны те же дни, 22 – 23 сентября, на остальное время прогноз положительный. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами большей частью негативный. Для успешной работы подходит только начало недели, 18 – 19 сентября, в остальные дни лучше ничего не предпринимать. Гороскоп даёт одинаковый прогноз по одиночной и коллективной деятельности Рыб: до 23 сентября ситуация будет благоприятной, а в выходные она станет непригодной для работы. То же самое относится к перспективам продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими всю неделю, кроме 22 – 23 сентября, благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений в основном отрицательный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 22 – 23 сентября.

У Рыб-женщин положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность будет успешной только в начале недели, 18 – 19 сентября. В основной работе всю неделю Рыбы будут сталкиваться с трудностями. То же самое относится к взаимодействию с местными деловыми партнёрами. Напряжённые аспекты Венеры с Юпитером и Меркурия с Солнцем сформируют неблагоприятные условия для работы, а попытки преодолеть препятствия будут создавать новые проблемы. Неподходящий период для расширения сферы деловых интересов, продвижения в делах, установления новых контактов. Не рекомендуется обращаться в официальные органы и юридические организации. Ожидаются трудности при работе с информацией, деловыми бумагами. Возможны действия в неправильном направлении из-за возникновения иллюзорных перспектив. Рекомендуется свести деловую активность к минимуму. Гороскоп даёт одинаково благоприятный прогноз по одиночной и коллективной деятельности, а также по карьерному росту, но положительные изменения возможны только в связи с совместной работой с далёкими партнёрами. Либо это будут некие посторонние, не связанные непосредственно с работой, события. На это указывает гармоничный аспект Нептуна с Сатурном: наряду с некоторым усложнением положения Рыб и возникающей при этом неопределённости, он создаёт объективные условия для исполнения их желаний. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

Москва, Денис Вербицкий

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