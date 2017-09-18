В южноуральских лесах четыре часа искали заблудившуюся дошкольницу

Шестилетнюю дошкольницу четыре часа искали в лесу под Миассом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, 17 сентября в 16:05 в Миасский спасотряд поступил вызов в лесной массив рядом с трассой Миасс – Златоуст (примерно в 17 километрах от Миасса).

Семья из Златоуста собирала грибы недалеко от трассы. Шестилетняя дочка, находившаяся рядом с отцом, решила пойти к маме, но потерялась. Родители незамедлительно позвонили в единую диспетчерскую службу и сообщили о случившемся, оператор ЕДДС переключил звонок на спасателей.

Специалисты Миасского спасотряда выехали на место происшествия и начали поиск. Вскоре к ним подключились коллеги из Златоустовского ПСО. Туда же выехали спасатели Мобильного отряда из Челябинска, а также группа кинологов из Россоюзспаса.

Через некоторое время к поискам присоединились пожарные и сотрудники полиции из Миасса и Златоуста. Родители ребенка обзвонили знакомых, которые так же приехали искать малышку. Всего в поисках участвовало около 80-ти человек.

Около 20:00 девочку нашел лесник, проходивший в двух километрах от места, где она ушла от родителей. Мужчина не знал о потерявшемся ребенке и оказался там случайно. Он передал малышку спасателям, которые в это время на квадроцикле обследовали лесную дорогу. Девочку вывезли из леса и передали родителям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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