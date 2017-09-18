Власти Челябинска не видят сложностей при заключении контракта с УТСК

Мэрия Челябинска не видит проблем с контрактом Уральской теплосетевой компании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск оказался первым среди муниципалитетов Южного Урала, подавшим полностью документы для оформления паспорта готовности к отопительному сезону 2017-2018 годов. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ администрации города Дмитрий Петров.

По словам чиновника, отопление поступит в дома челябинцев в соответствии с установленными нормативами: как только дневные температуры будут держаться ниже отметки +8 градусов Цельсия в течение пяти дней. Напомним, ранее тепло включали исходя из среднесуточной температуры ниже +8 градусов – согласитесь, большая разница.

Пока же в индивидуальном порядке подключаются объекты социальной инфраструктуры: на сегодня тепло начало поступать в 19 дошкольных образовательных учреждений и 3 больницы.

А вот озаботившая Челябинское УФАС ситуация с проволочками при заключении контракта между МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС) и с АО «Уральская теплосетевая компания» (дочернее предприятия ПАО «Фортум») власти города ничуть не пугает.

Напомним, на прошлой неделе антимонопольное ведомство выдало предупреждение муниципальному предприятию, приостановившему процедуру заключения договора на оказание услуг по передаче тепловой энергии с АО «УТСК».

МУП «ЧКТС» должно до 9 октября 2017 года продолжить процесс заключения данного договора, например, направив в адрес АО «УТСК» его проект, настаивают в УФАС. В противном случае в отношении предприятия будет возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства, по результатам рассмотрения которого предприятию может грозить «оборотный» штраф.

АО «УТСК» еще в апреле 2017 года обратилось к МУП «ЧКТС» с заявлением о заключении договора на передачу производимой им тепловой энергии по сетям МУП «ЧКТС». Однако предприятие запросило у АО «УТСК» сведения о сроке начала исполнения договоров теплоснабжения с потребителями тепловой энергии, а также указало на невозможность заключения данного договора до установления соответствующего тарифа на тепловую энергию Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

В выданном предупреждении Челябинское УФАС России указало, что Правила не предусматривают право на приостановление процедуры заключения договора до каких-либо сроков. Согласно Закону о теплоснабжении договор оказания услуг по передаче тепловой энергии является обязательным для заключения теплосетевыми организациями.

По мнению антимонопольной службы, такие действия МУП «ЧКТС» содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции. Последствием уклонения предприятия от заключения договора может стать невозможность АО «УТСК» оказывать услуги теплоснабжения потребителям Челябинска.

Напомним, АО «Уральская сетевая компания» является единой теплоснабжающей организацией в зоне 01, охватывающей потребителей тепловой энергии, производимойт ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ЧГРЭС, котельными «Северо-Западная», «Юго-Западная» и «Западная». Это более 90% потребителей в системе централизованного теплоснабжения Челябинска.

Однако в городском управлении ЖКХ реагируют на проволочки с заключением договора более чем спокойно. «Пока никаких там сложностей нет, там все в процессе», – заявил Дмитрий Петров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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