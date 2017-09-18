Жители Челябинской области нашли годовалую дочь мертвой

В Магнитогорске следователи выясняют обстоятельства гибели годовалой девочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, днем 16 сентября в правоохранительные органы поступила информация о том, что в квартире одного из домов, расположенном в Ленинском районе Магнитогорска, обнаружено тело годовалой девочки.

При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту органами Следственного комитета России по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, тело ребенка обнаружили родители.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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