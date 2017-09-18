Челябинск соберет литейщиков из стран ШОС и БРИКС

Челябинск примет XIII Международный съезд литейщиков стран ШОС и БРИКС.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, Челябинск станет точкой притяжения литейных технологий со всего мира. Министр экономического развития региона Сергей Смольников доложил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому о подготовке южноуральской столицы к XIII Международному съезду литейщиков стран ШОС и БРИКС и Международной выставке «Литье-2017».

Мероприятия пройдут в Челябинске с 19 по 22 сентября. «Это знаковое для нас событие, которое формирует положительный имидж региона, – отметил Борис Дубровский. – Также в рамках съезда пройдет международная выставка «Литье-2017». Проведение этих мероприятий имеет важное значение для региона. Мы собираем в Челябинске лучшие мировые и российские практики в области литейного производства, а также презентуем гостям форума промышленный потенциал Челябинской области».

Комплекс мероприятий «Литье-2017» соберет в Челябинске лучшие мировые и российские практики в области литейного производства. По словам Сергея Смольникова, международный съезд литейщиков и выставка «Литье» проходят раз в два года в крупнейших промышленных городах России. Предыдущий съезд принимал Нижний Новгород, еще ранее – Екатеринбург. В рамках мероприятия обсуждаются самые актуальные вопросы литейного производства.

19 сентября в 09:30 состоится официальное открытие мероприятий XIII Международного съезда литейщиков стран ШОС и БРИКС и Международной выставки «Литье-2017». Мероприятие пройдет в ТРК «Гагарин Парк». А в 10:15 начнется пленарное заседание в конференц-зале Galaxy Hall гостиницы Radisson Blu. В рамках мероприятия также пройдут секционные заседания, круглые столы с докладами ведущих специалистов и ученых России и зарубежных стран, деловые встречи и обмен опытом. Программой мероприятия предусмотрена работа секций «Черные и цветные сплавы», «Изготовление литейных форм и стержней», «Специальные виды литья».

Среди гостей мероприятия – заместитель главного инженера по техническому развитию ОАО «Белорусский металлургический завод» Владимир Марушкевич, заместитель директора Фонда развития промышленности России Владимир Распопов, директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения минпромторга РФ Михаил Иванов, председатель комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам Александр Петров. Всего в дни мероприятия Челябинск примет порядка 250 гостей-специалистов литейного производства.

На выставке «Литье-2017» можно будет увидеть литейные технологии более 40 передовых российских производств: современные материалы, оборудование, приборы, отливки, системы управления технологическими процессами и другое. Выставка будет работать до 21 сентября 2017 года в ТРК «Гагарин Парк».

Челябинск, Виктор Елисеев

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