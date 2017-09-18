Уфалейцам предложили работу на ведущих предприятиях Урала

В южноуральском моногороде, оставшемся без градообразующего завода, стартовали ярмарки вакансий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, по поручению главы региона Бориса Дубровского в Верхнем Уфалее стартовали городские ярмарки вакансий.

Первая в этом году городская ярмарка вакансий прошла в городском дворце культуры.

В ней приняли участие представители 11 ведущих предприятий металлургической, добывающей отраслей Челябинской и Свердловской областей. Среди них АО «Южуралзолото Группа Компаний», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Тандер», колледж им. Осадчего, ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», ПАО «ЧМК», ООО «Равис-птицефабрика Сосновская», ООО «Стафф-групп», корпорация «ВСМПО-АВИСМА» Свердловской области, ООО «Уралэнергомонтаж».

Всего работодателями были представлены 317 вакансий. По словам первого заместителя губернатора Челябинской области Евгения Редина, посетили городскую ярмарку вакансий около 800 человек. К приехавшим работодателям обратилось в поиске работы 439 человек, 124 из них заполнили анкеты для трудоустройства.

По информации главного управления по труду и занятости Челябинской области, многие участники ярмарки воспользовались бесплатными медицинскими услугами специалистов городской поликлиники: сдали кровь на ВИЧ и бесплатно привились от гриппа. Все желающие сняли ЭКГ, прошли диспансеризацию.

Планируется, что ярмарки городского масштабы будут проводиться ежемесячно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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