Рабочих суббот больше, а часов меньше: в России одобрили календарь праздников на 2018 год

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила подготовленный Министерством труда проект о переносе выходных дней в 2018 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День, грядущий год в России будет отмечен тремя рабочими субботами: дни отдыха с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня на понедельник 11 июня, а также с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Выходные дни 6 и 7 января – суббота и воскресенье совпадают с нерабочими праздничными днями, поэтому планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно.

Кроме того, предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня на понедельник 11 июня, а также с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Соответственно, жители России, не считая обычных суббот и воскресений, будут отдыхать с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня, с 3 по 5 ноября, а также 31 декабря.

В целом, в 2018 году, как и в году текущем , 247 дней в России будут рабочими, 118 выходными. Однако при стандартной 40-часовой рабочей неделе работать придется на 3 часа меньше, чем в 2017 году.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.09.17

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