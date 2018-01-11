«Отдыхать – смертельно опасно»: новогодние каникулы в России хотят сократить до 2 января

В России предлагают существенно сократить новогодние каникулы, чтобы сократить уровень травматизма и смертности. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его словам, за первую неделю января 2016 года смертность в России выросла на 12,4% по сравнению с аналогичными периодами других месяцев. Онищенко объяснил это тем, что в праздники жители страны много пьют, чаще попадают в аварии и травмируются во время запуска фейерверков.

«Я всегда был сторонником того, что эти праздники нужно ввести в ту советскую обыденную систему, когда мы с вами 31-го в середине дня уходили с работы, ночью встречали Новый год, первого января отсыпались, а второго шли на работу», – заявил депутат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , пока данная точка зрения не получила поддержки на государственном уровне, а 2018 году россияне будут работать меньше, чем в 2017.

Самым коротким в трудовом плане, помимо января, станет февраль – всего 19 рабочих дней, самыми длинными будут август и октябрь – по 23 рабочих дня. Несмотря на то, что в текущем году предусмотрены 3 рабочих субботы, в целом при стандартной 40-часовой трудовой неделе жителям России предстоит отработать 1 тысячу 970 часов, что на 3 часа меньше, чем в 2017 году.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 11.01.18

Правозащитники выходят на пикет, требуя объективного расследования гибели южноуральского срочника. / ВСМ «Челябинск – Екатеринбург» может стать первой в России. / В Москве челябинки продали девочку в секс-рабство. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»