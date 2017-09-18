В Челябинской области экс-чиновник во второй раз стал фигурантом уголовного дела

Экс-руководитель управления имущественных и земельных отношений Кунашакского района вновь стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствием установлено, что в 2015 году мужчина, занимавший должность руководителя управления имущественных и земельных отношений Кунашакского района, заключил договоры на сумму более 1,7 миллиона рублей по приобретению за счет средств бюджета двух помещений в селе Кунашак у организации, которая представляла интересы его близкой родственницы.

При этом непригодными для проживания, по заключению эксперта, помещения (в них отсутствовала система вентиляции и горячего водоснабжения) были впоследствии переданы для предоставления детям-сиротам – бывшим воспитанникам детских домов.

Преступление было выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Отметим, что экс-чиновник уже проходил по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Тогда речь шла о покупке в 2014 году за 878 тысяч рублей дома, оказавшегося также непригодным для жизни и переданного детям-сиротам. В феврале нынешнего года суд приговорил южноуральца к 3 годам лишения свободы условно с запретом занимать руководящие должности в муниципальных и государственных органах в течение 2 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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