Челябинцев пригласили на бесплатную вакцинацию от гриппа

Челябинцы смогут бесплатно привиться от гриппа в ТРК города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», профилактическая акция «Грипп – знай врага в лицо!» пройдет 23 сентября в трех торгово-развлекательных комплексах города. Об этом рассказала начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова.

«Скоро начнется эпидемический сезон по ОРВИ и гриппу, который чреват различными осложнениями и летальными исходами, – напомнила чиновница. – Предупредить его распространение по территории области поможет создание иммунной прослойки. Для этого проводится массовая вакцинация от гриппа. Часто работающее население не успевает прийти в поликлинику в часы работы, поэтому для удобства и доступности мы организуем работу выездных врачебно-сестринских бригад в общественно-доступных местах».

Взрослые смогут бесплатно поставить прививку от гриппа, а также получить консультацию специалистов по заболеванию респираторными вирусными инфекциями с 11:00 до 17:00 ТРК «Куба», «Горки» и «Алмаз». Перед прививкой горожане пройдет осмотр врача.

Чтобы стать участником акции, при себе необходимо иметь паспорт и, желательно, полис обязательного медицинского страхования. Однако отсутствие полиса не помешает: врачи найдут его номер по паспорту, заверила Наталья Горлова.

Всего в этом году власти Челябинска намерены привить около 300 тысяч горожан. Вакцина (отечественный препарат «Грипол») есть в необходимом количестве, заверяют в мэрии.

Добавим, что в этом году население будут прививать хорошо протестированной и опробованной вакциной отечественного производства «Гриппол». Она каждый год модифицируется и перестраивается под те штаммы, которые прогнозируются к циркуляции на территории РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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