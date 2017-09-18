Маленькая, но своя: ученые нашли «вторую Луну»

Астрономам удалось обнаружить второй естественный спутник Земли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Луна оказалась не единственным естественным спутником нашей планеты. К такому выводу пришли исследователи из Парижской обсерватории и Гавайского университета.

Ученые составили компьютерную модель околоземного пространства и проследили за всеми космическими объектами, находившимися рядом с Землей на протяжении последних 10 миллионов лет. Астрономы заметили, что большинство космических тел, находившихся рядом с Землей, с течением времени от нее удалялись. В конце концов, остались лишь те, что были захвачены гравитацией «голубой планеты».

Таким образом, исследователи и вышли на небольшой астероид диаметром около метра. Он-то и является вторым естественным спутником Земли, уверяют исследователи. Кстати, большинство подобных ему космических тел редко задерживались рядом с третьей планетой Солнечной системы дольше девяти месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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