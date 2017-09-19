В Челябинской области по неизвестной причине погибла новорожденная

Следователи выясняют подробности гибели новорожденной девочки в Коркино.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, утром 17 сентября в правоохранительные органы поступила информация о том, что в одном из частных домов города Коркино обнаружено тело новорожденной девочки. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, тело ребенка обнаружила мать.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, аналогичную проверку следователи начали проводить 16 сентября в Магнитогорске, где родители нашли мертвой свою годовалую дочь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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