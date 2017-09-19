Южноуральская промышленность продолжает демонстрировать рост

Индекс промышленного производства в Челябинской области вырос на 4,8%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский обсудил с министром экономического развития Сергеем Смольниковым динамику развития региональной промышленности за восемь месяцев 2017 года.

Индекс промышленного производства в январе-августе 2017 года вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отметил министр Смольников, регион идет с опережением относительно общероссийских показателей, составляющих 1,9%.

«Демонстрируемый сейчас рост промышленности Челябинской области – это фактически восстановление позиций. Мы неоднократно подчеркивали, что, преодолевая кризис, экономика Южного Урала оживает и набирает ход быстрее общероссийских темпов», – отметил Борис Дубровский.

Положительную динамику показывают следующие отрасли: добыча полезных ископаемых (+8,9%), металлургия (+6,8%), обрабатывающие производства (+4,9%), пищевая промышленность (+3,6%).

Кроме того, на 7,4% увеличилась среднемесячная заработная плата, составив 31,5 тысячи рублей. «Корректируя этот показатель с учетом инфляции, получаем рост зарплаты на 3,9%», – уточнил Сергей Смольников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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