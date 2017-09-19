В Челябинск прибыл Кубок мира по футболу (ФОТО)

Челябинцам покажут Кубок мира по футбола.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск стал третьим городом России, в котором остановился главный трофей FIFA в рамках тура Кубка Чемпионата мира по футболу, начавшегося 9 сентября в преддверии первенства 2018 года, которое пройдет в России. До этого приз побывал в Красноярске и Омске.

В Челябинске трофей пробудет 6 дней. 22-24 сентября все желающие смогут увидеть кубок и сфотографироваться на его фоне в ТРК «Алмаз». Правда, исходя из опыта предыдущих двух городов, организаторы предупредили: чтобы получить заветное фото, придется отстоять в очереди от одного до двух часов. Но чтобы ожидание не было скучным, для горожан приготовили развлекательную программу.

Во время пребывания в Челябинске официальный Кубок, прикасаться к которому могут лишь главы государств и команды-победители чемпионата, побывает также в Южно-Уральском государственном университете, на стадионе «Центральный» и в цехе «Высота 239».

Следующая остановка Кубка мира по футболу – Уфа. Всего же в 2017-2018 годах главный футбольный трофей побывает в 24 городах России.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 19.09.17

Южноуральская промышленность продолжает демонстрировать рост. / В Челябинской области по неизвестной причине погибла новорожденная. / Челябинец отсудил 20 тысяч за несуществующий кредит. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»