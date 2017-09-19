На Южный Урал движется штормовой ветер

Синоптики предупредили южноуральцев об усилении ветра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, 20 сентября на территории Челябинской области облачно с прояснениями, в северной половине области местами небольшие дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду, отдельные порывы 18-23 метров в секунду.

При сильном ветре южноуральцам рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна. «Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, – обращаются к жителям области в ГУ МЧС. – Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач)».

Челябинск, Виктор Елисеев

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