Челябинцев привьют от гриппа на семи площадках

Власти Южного Урала увеличили число площадок бесплатной вакцинации от гриппа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, в ближайшую субботу, 23 сентября, в крупных торгово-развлекательных комплексах Челябинска пройдет профилактическая акция «Грипп – знай врага в лицо!», в рамках которой все желающие старше 18 лет, не имеющие противопоказаний, смогут бесплатно привиться от гриппа.

В качестве площадок выбраны ТРК города, привлекающие большое количество горожан в выходные. Квалифицированные специалисты городских и областных больниц бесплатно поставят прививку от гриппа с соблюдением всех санитарных норм. Перед проведением иммунизации для горожан будет проведена консультация. Вакцинальный процесс организуют сотрудники городских больниц №1, №5, №8 и №11, городских поликлиник №1, №7 и №8 и областных больниц №2, №3 и №4.

«Мы прекрасно понимаем, что не у каждого жителя нашего города есть возможность отлучиться с работы для прохождения вакцинации, поэтому выбрана специальная форма работы в виде мобильных пунктов, позволяющих защитить себя от тяжелых последствий гриппа, не отвлекаясь от повседневных дел», – отметила главный специалист по профилактической медицине минздрава Челябинской области, главный врач Челябинского областного центра медицинской профилактики Ольга Агеева.

Такой формат работы удачно опробовали в прошлом году. Тогда в акции приняли участие 4 комплекса, в которых за два дня привились 2 тысячи 168 человек.

В этом году акция пройдет 23 сентября, в субботу, с 11.00 до 17.00 в семи пунктах:

ТРК «Горки (ул. Артиллерийская, 136, 1 этаж);

ТРК «Куба» (ул. Цвиллинга, 25, 1 этаж);

Гипермаркет строительных материалов «Леруа Мерлен» (Копейское шоссе, 64, 2 этаж);

Комплекс «Торговый Центр» (ул. Каслинская, 64);

Досуговый центр «Импульс» (ул. 50-летия ВЛКСМ, 16, 1 этаж);

ТРЦ «Фокус» (ул. Молдавская, 16, 1 этаж);

ТРК «Фиеста» (ул. Молодогвардейцев, 7, 1 этаж).

Напомним, вчера власти города заявили, что акция «Грипп – знай врага в лицо!» пройдет на трех площадках.

Челябинск, Виктор Елисеев

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