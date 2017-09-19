В Кыштыме задержали серийного педофила

Южноуральца задержали по подозрению в насилии над школьницами.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя региона, подозреваемого в совершении развратных действий, а также насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста.
По версии следствия, южноуралец в 2016-2017 годах совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении трех девочек в возрасте от 8 до 14 лет. Следователями СК проверяется возможная причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.
Южноуралец задержан. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 19.09.17
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