В Кыштыме задержали серийного педофила

Южноуральца задержали по подозрению в насилии над школьницами.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя региона, подозреваемого в совершении развратных действий, а также насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста.

По версии следствия, южноуралец в 2016-2017 годах совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении трех девочек в возрасте от 8 до 14 лет. Следователями СК проверяется возможная причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

Южноуралец задержан. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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