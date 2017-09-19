В Челябинске билеты на электрички продавали только за наличные

В Челябинской области пригородную компанию оштрафовали за отказ продавать билеты по банковской карте.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в ведомство поступило обращение потребителя по факту нарушения его прав ОАО «Свердловская пригородная компания» при приеме платежей за оформленные проездные документы на поезда пригородного сообщения.

При проведении осмотра сотрудники Роспотребнадзора установили, что в действующем в Челябинске здании пригородного вокзала ОАО «СПК» заплатить за билеты на электричку можно были только наличными. Возможность оплаты услуг с использованием банковских карт потребителям не предоставлялась (при расчетах организация банковские карты не принимала, считывающие устройства в кассах отсутствовали).

Эти обстоятельства расценили в Роспотребнадзоре как нарушение части 1 статьи 16.1 федерального закона «О защите прав потребителей».

За выявленное правонарушение общество было оштрафовано на 30 тысяч рублей. Вынесенное в отношении ОАО «Свердловская пригородная компания» постановление признано законным и Арбитражным судом Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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