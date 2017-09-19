Топ-менеджер теплоснабжающей компании из Чебаркуля пойдет под суд за избирательность

Сотрудник чебаркульской теплоснабжающей организации предстанет перед судом за взятки от постащика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД «Чебаркульский» пресечена незаконная деятельность лиц, организовавших схему по лоббированию интересов организации подельника.

Полицейскими установлено, что 53-летний мужчина, являясь должностным лицом теплоснабжающей организации Чебаркульского городского округа, выполняющим организационно-распорядительные функции, связанные также с поиском поставщиков продукции, вступил в сговор с ранее знакомым руководителем коммерческого предприятия по торговле топливными энергоресурсами, заключив с ним договор на поставку угля. В результате в течение года сообщник передавал энергетику вознаграждение, общая сумма которого составила 220 тысяч рублей, за способствование в заключении договоров о поставке твердого топлива с его предприятия.

По материалам сотрудников полиции следственными органами СУ СКР по Челябинской области возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки) в отношении должностного лица и по части 4 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (дача взятки) в отношении руководителя коммерческого предприятия. Санкциями данных статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

В настоящий момент в отношении должностного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении руководителя организации по торговле топливными энергоресурсами – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

15 сентября текущего года уголовные дела с обвинительными заключениями направлены в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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