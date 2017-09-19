«Рыцарь»: магнитогорец сбил инспектора ДПС, спасая пьяную жену

Житель Магнитогорска сбил инспектора ГИБДД, убегая от наказания за нетрезвое вождение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 16 сентября на проспекте Ленина в Магнитогорске.

Наряд ГИБДД остановил внедорожник Ssang Yong, которым управляла местная жительница с явными признаками опьянения. Супруг водительницы, ехавший на пассажирском сиденье, решил не дать свою благоверную в обиду.

Пока сотрудники ГИБДД составляли протокол, южноуралец завел автомобиль, воспользовавшись вторым комплектом ключей, пишет U24. Иномарка выехала на дорогу, сбив перед этим инспектора. Все это попало на запись видеорегистратора.

Магнитогорца задержали. Оказалось, что ранее его лишили водительских прав. Он был привлечен к административной ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Также в отношении него возбудили дело о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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