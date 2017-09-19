В Челябинске снова столкнулись легковушка и маршрутку: могут быть пострадавшие

На северо-западе иномарка влетела в поворачивавшую на остановку маршрутку.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, авария произошла сегодня около 14:50 на пересечении улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта. Автомобиль Mitsubishi Lancer, управляемый 21-летним водителем, не стал останавливаться перед поворачивавшей на остановку маршруткой №42 и врезался в нее на полном ходу.

В ГИБДД не исключают, что в результате столкновения могли пострадать пассажиры микроавтобуса. Об этом свидетельствуют и рассказы очевидцев: челябинцы говорят, что после аварии у маршрутки вылетели стекла.

Напомним, похожая авария произошла в Челябинске вчера: на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных в маршрутку на огромной скорости врезалась легковушка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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