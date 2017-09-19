Кладбищенские войны: в Чебаркуле разгромили семейное захоронение

На чебаркульском кладбище устроили погром на участке, принадлежащем одной семье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение о разгроме поступило в полицию днем 17 сентября.

По словам обратившейся в ОМВД женщины, неизвестные повредили две мраморные плиты и выдернули из земли деревянный крест. Во всех трех могилах похоронены члены одной земли.

Местная жительница винит в происшедшем владельцев соседних участков, высказывавших недовольство тем, что она расширила границы захоронения, передвинув оградку.

Между тем, U24 пишет со ссылкой на собственные источники, что ограду перенесли самовольно, полностью перегородив доступ к соседнему захоронению. При этом женщину не раз просили вернуть перегородку на место, но никакой реакции на просьбы не последовало.

Теперь кладбищенскими разборками займется полиция.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.09.17

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