Озерчанин, устроивший охоту за автобусами, получил срок

В Озерске вынесен приговор 18-летнему жителю, открывшему пальбу по автобусам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Озерский городской суд признал 18-летнего местного жителя виновным в хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В суде установлено, что бывший воспитанник детского дома днем 20 апреля нынешнего года, находясь на балконе квартиры, из многозарядного пневматического газобалонного пистолета калибра 4,5 мм, не относящегося к огнестрельному оружию, из хулиганских побуждений произвел не менее семи выстрелов в сторону двух автобусов, движущихся вдоль домов №13 и №15 по улице Космонавтов.

Своими действиями молодой человек повредил стекла автобусов, принадлежащих ФГУП «ПО «Маяк», причинив ущерб на общую сумму 67 тысяч 700 рублей.

Вину в совершении преступления озерчанин признал в полном объеме.

Судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Также приговором суда удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении материального ущерба.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.09.17

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