Челябинская полиция ищет мигранта, напавшего на школьницу

Челябинскую полицию подняли по тревоге после попытки изнасилования школьницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел в Калининском районе города.

«В отделе полиции «Калининский» УМВД России по Челябинску разыскивается подозреваемый в совершении преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование). В настоящее время по данному факту следственным управлением СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело.

По некоторым данным, преступление произошло вчера. Неизвестный мужчина напал в подъезде одного из домов на ученицу начальной школы и попытался ее изнасиловать.

Приметы разыскиваемого: мужчина азиатской внешности, на вид около 20-25 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы короткие темного цвета, говорит с акцентом, был одет: темная кожаная куртка на поясе резинка, брюки черные. При себе имел черную спортивную сумку, черный пакет.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом, либо его местонахождении просят сообщить по следующим телефонам: дежурная часть ОП «Калининский» 8 (351)772-14-14, 772-14-33, дежурная часть УМВД по г.Челябинску 265-02-00, 267-77-04, 02, либо обратиться в ближайший отдел полиции. Конфиденциальность гарантируется.

Сотрудники полиции обращаются к родителям несовершеннолетних с просьбой не оставлять вне дома детей без присмотра, контролировать их перемещение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.09.17

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