Сети контролируют больше половины рынка розничной торговли на Южном Урале

Сети продолжают монополизировать розницу в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, в 14 муниципальных образованиях Челябинской области отдельными торговыми сетями превышена доля на рынке в 25%.

Речь идет о Локомотивном, Озерске, Снежинске, Южноуральске, а также Агаповском, Ашинском, Брединском, Еманжелинском, Еткульском, Катав-Ивановском, Кизильском, Нагайбакском, Нязепетровском и Саткинском муниципальных районах. Такие данные получены по результатам обзора состояния конкуренции на рынке розничной торговли продовольственными товарами Челябинской области по итогам 2016 года.

Если в 2015 году данный порог в 9 муниципальных образованиях превышало только АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»), то в 2016 году такое положение в некоторых муниципальных образованиях стали занимать Компания X5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), ЗАО «Дикси Юг», (торговые сети «Дикси» и «Мегамарт»), торговая сеть «Красное и белое», ООО «Кизильский ТД – СИТНО», ООО «Азимут-Экспресс» (торговая сеть «Три богатыря»).

В связи с превышением установленного законом о торговле порога эти хозяйствующие субъекты не вправе открывать дополнительные торговые объекты в муниципальных образованиях, в которых доля их присутствия на рынке уже достаточно велика. Соответствующая информация будет направлена Челябинским УФАС России главам 14 вышеназванных муниципальных образований в целях предупреждения нарушений требований законодательства о запрете расширения конкретных торговых сетей.

Также установлено, что в Челябинске работают 17 торговых сетей в 902 торговых объектов (в 2015 году – 24 торговые сети в 810 объектах).

Пятерка лидеров на рынке Челябинска: X5 Retail Group, сеть магазинов «Красное и Белое», ООО «МОЛЛ», АО «Тандер» и ЗАО «Дикси Юг». При этом в 2016 году с рынка города ушла крупная федеральная сеть «Седьмой континент» (гипермаркет «Наш»).

Общий оборот розничной торговли продовольственными товарами Челябинской области по итогам 2016 года составил 192,6 миллиона рублей, оборот розничной торговли продовольственными товарами в торговых сетях – 110, 6 миллиона рублей.

Кроме того, произошел рост общей доли торговых сетей на территории Челябинской области с 49% в 2015 году до 57% в 2016 году. При этом 32% (из 57%) занимают такие федеральные торговые сети, как «Магнит», «X5 Retail Group», «АШАН», «Дикси», «Лента» и «Монетка».

Лидерами на территории Челябинской области являются:

1. АО «Тандер»;

2. X5 Retail Group;

3. Сеть магазинов «Красное и белое».

Количество выявленных торговых сетей в Челябинской области составляет 71 (в 2015 году – 76), торговых объектов – 2506 (в 2015 году – 2371).

Таким образом, и в Челябинске, и в Челябинской области в 2016 году отмечается тенденция по открытию новых торговых объектов торговыми сетями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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