Предприимчивый южноуралец превратил теплицу в мини-наркоплантацию

Житель Чебаркуля отнесся к выращиванию конопли по-деловому.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники полиции МО МВД «Чебаркульский» в ходе обыска частного дома в пригороде Чебаркуля обнаружили у 35-летнего мужчины высушенные стебли конопли, семена, а также 9 культивированных кустов, произраставших в горшках и теплице.

Также полицейскими изъяты 252 пакетика с марихуаной, общим весом 2 тысячи 175 граммов, 58 пакетиков с семенами конопли, материалы для упаковки и взвешивания, различные приспособления и приборы, предназначенные для культивирования растений, несколько сотовых телефонов и 52 тысячи рублей.

В следственном отделе МО МВД России «Чебаркульский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.) Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.09.17

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