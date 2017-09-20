По году за кило: житель Челябинской области отправится в колонию за хранение марихуаны

Житель поселка Бреды получил срок за хранение марихуаны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, южноуралец был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области в ноябре 2016 года.

В ходе осмотра дома, принадлежащего мужчине, контрразведчики обнаружили более 4,5 килограмма каннабиса (марихуана), расфасованного в полимерные бутылки.

Следователи УФСБ по Челябинской области установили, что южноуралец самостоятельно занимался выращиванием и сбором каннабиса на так называемой плантации, расположенной вблизи поселка Бреды.

При вынесении приговора по уголовному делу в отношении мужчины суд Брединского района учел факт наличия непогашенной судимости за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, приговорив южноуральца к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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