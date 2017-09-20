На Южный Урал идут заморозки

В Челябинской области ожидается понижение температуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 22-23 сентября в ночные и утренние часы в регионе ожидаются заморозки: 22 сентября в горах и низинах в воздухе до -4 градусов Цельсия, 23 сентября в большинстве районов -1, -6 градусов.

В связи с выпадением осадков и заморозками в воздухе повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения. В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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