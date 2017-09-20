«Челюсть открывалась на 180 градусов»: в Челябинске живодеры сломали челюсть щенку

Неизвестные живодеры сломали челюсть маленькому щенку в Металлургическом районе Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной случай живодерства произошел недалеко от промзоны ЧМК на частной территории. Сами горожане подозревают в жестоком обращении одного из работников расположенной на участке фирмы: мужчина пнул щенка так, что у того сломалась челюсть.

При этом жители окрестных домов, подкармливавшие животных, отмечают, что это уже не первый случай. «Родилось в помете 6 щенков, – цитирует Telefakt одну из горожанок. – Одного машина задавила случайно, водитель его не заметил, а вот второго нашли с проломленной головой, ну, и третий со сломанной челюстью».

Раненого щенка отнесли в приют. «Челюсть открывалась на 180 градусов. Кости сгнили, из дырки во рту вываливалась еда, – делится подробностями руководитель организации. – Врачи, увидев его, предложили усыпить. Операция прошла успешно, в субботу и воскресенье он был очень бодрым, даже начал сам есть. Но в понедельник ему стало плохо». Зоозащитники вновь повезли щенка к ветеринару, но спасти его не сумели: пес умер в дороге.

Челябинск, Виктор Елисеев

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