Действие единого пересадочного билета продлят в Челябинске до полутора часов

Время действия единого пересадочного билета в общественном транспорте Челябинска увеличат с 60 до 90 минут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской Думы, сегодня на комиссии по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре обсуждался вопрос эффективности работы единого пересадочного билета в пассажирском автотранспорте с неограниченным количеством пересадок.

Напомним, эта услуга появилась в апреле этого года. «Мы не получили от этой меры прибыль, но зато сохранили пассажира, – отметил начальник городского управления транспорта Роман Болотов. – Люди продолжают пользоваться городским транспортом. Многие отзывы свидетельствуют о том, что билет стал популярным у жителей Челябинска».

Депутаты отметили, что теперь, когда пересадочный билет доказал свою эффективность, необходимо подумать над увеличением времени его действия. «Во многих городах, где введен такой вид билетов, время, отведенное на пересадки, не один час, а полтора. Необходимо продлить время действия билета», – заявили парламентарии. Это поручение будет реализовано. В ближайшее время управление транспорта увеличит время действия билета, и в распоряжении пассажиров появится не 60 минут на пересадки, а 90.

Кроме того, мэрия обещает, что в скором времени пассажиры смогут оплачивать составной маршрут прямо в салоне транспорта. Введение пересадочного билета заинтересовало и железнодорожников. В настоящее время ведутся переговоры с Южно-Уральской железной дорогой по вопросу действия билета на пригородном железнодорожном транспорте. Таким образом, пассажиры, купившие пересадочный билет, смогут пересаживаться с электричек на общественный транспорт и обратно без дополнительных затрат.

А уже в конце сентября транспортники планируют представить новую услугу – возможность оплачивать проезд банковской картой. Для безналичной оплаты все автобусы, троллейбусы и трамваи оснащаются специальными банковскими терминалами. В первое время будут приниматься карты Сбербанка, а вскоре к нему, возможно, присоединяться СМП, Промстройбанк и другие банки, вошедшие в эту систему.

Челябинск, Виктор Елисеев

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