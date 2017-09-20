Среда, 20 сентября 2017, 16:10 мск

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Жительница Кыштыма осталась без ноги, попав под неуправляемое авто

Жительница Кыштыма осталась без ноги, попав под неуправляемое авто

В Кыштыме пенсионерку зажало между машиной и деревом.

Как передает корреспондент , ЧП произошло вчера в садоводческом товариществе «Березка», расположенном недалеко от Кыштымского радиозавода.

58-летняя местная жительница шла по грунтовой дороге, когда услышала звук приближающегося автомобиля. Женщина сошла на обочину к дереву, чтобы пропустить машину.

Однако, как пишет «Кыштымский рабочий», водителю автомобиля «Шевроле Нива» внезапно стало плохо, машина потеряла управление и врезалась в то же дерево. Пенсионерку зажало между капотом и стволом.

Вызволил из плена женщину хозяин одного из садовых участков, прибежавший на крики пенсионерки. Он сумел сдвинуть автомобиль. Вызвав полицию и «скорую», мужчина оказал соседке первую помощь.

Сейчас жительница Кыштыма находится в реанимации местной больницы. Ей ампутировали ногу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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