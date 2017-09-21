На международном конкурсе по Арктике оценили уникальную технологию ММК по производству стали для ледоколов

ММК разработал уникальную технологию производства листового проката для освоения Арктики.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», предприятие стало лауреатом первой премии «Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2017 года».

Коллектив авторов ПАО ММК: В.А. Авраменко, С.Н. Горшков, С.В. Денисов, М.Н. Мычак, П.А. Стеканов и специалисты НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» разработали и внедрили уникальную технологию производства листового проката с индексом «Arc», Разработанная технология позволила ПАО «ММК» сертифицировать листовой прокат из судостроительных марок стали на соответствие требованиям к сталям с дополнительным индексом «Arc».

Работы осуществлялись в рамках проекта «Разработка и внедрение технологий производства хладостойкого металлопроката для ледокольного флота, морской и инженерной техники, эксплуатирующейся в Арктике». Проект направлен на освоение углеводородных ресурсов морского арктического шельфа, способствует круглогодичной эксплуатации Северного морского пути и созданию мощного ледокольного флота и инженерной техники, эксплуатирующейся в экстремально низких температурах.

Конкурентоспособность разработанного хладостойкого металлопроката производства ПАО «ММК» обусловлена уникальным сочетанием экономичного легирования с высоким уровнем прочностных характеристик, вязкости, хладостойкости металлопроката при эксплуатации до -70 градусов Цельсия. Разработанные стали с индексом «Arc» превосходят предъявляемые требования европейского стандарта EN 10025 к хладостойкости; данный металлопрокат применяется без ограничений в условиях Арктики для любых конструктивных элементов и не имеет аналогов в мире.

Хладостойкий металлопрокат производства ПАО «ММК» используется для строительства крупнейших в мире атомных ледоколов: «Арктика», «Сибирь» и «Урал», дизель-электрического ледокола проекта AKER ARC 130 А, а также самого большого в мире многофункционального линейного дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин» и других судов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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