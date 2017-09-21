Четверг, 21 сентября 2017, 11:14 мск

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На международном конкурсе по Арктике оценили уникальную технологию ММК по производству стали для ледоколов

На международном конкурсе по Арктике оценили уникальную технологию ММК по производству стали для ледоколов

ММК разработал уникальную технологию производства листового проката для освоения Арктики.

Как сообщили РИА в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», предприятие стало лауреатом первой премии «Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2017 года».

Коллектив авторов ПАО ММК: В.А. Авраменко, С.Н. Горшков, С.В. Денисов, М.Н. Мычак, П.А. Стеканов и специалисты НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» разработали и внедрили уникальную технологию производства листового проката с индексом «Arc», Разработанная технология позволила ПАО «ММК» сертифицировать листовой прокат из судостроительных марок стали на соответствие требованиям к сталям с дополнительным индексом «Arc».

Работы осуществлялись в рамках проекта «Разработка и внедрение технологий производства хладостойкого металлопроката для ледокольного флота, морской и инженерной техники, эксплуатирующейся в Арктике». Проект направлен на освоение углеводородных ресурсов морского арктического шельфа, способствует круглогодичной эксплуатации Северного морского пути и созданию мощного ледокольного флота и инженерной техники, эксплуатирующейся в экстремально низких температурах.

Конкурентоспособность разработанного хладостойкого металлопроката производства ПАО «ММК» обусловлена уникальным сочетанием экономичного легирования с высоким уровнем прочностных характеристик, вязкости, хладостойкости металлопроката при эксплуатации до -70 градусов Цельсия. Разработанные стали с индексом «Arc» превосходят предъявляемые требования европейского стандарта EN 10025 к хладостойкости; данный металлопрокат применяется без ограничений в условиях Арктики для любых конструктивных элементов и не имеет аналогов в мире.

Хладостойкий металлопрокат производства ПАО «ММК» используется для строительства крупнейших в мире атомных ледоколов: «Арктика», «Сибирь» и «Урал», дизель-электрического ледокола проекта AKER ARC 130 А, а также самого большого в мире многофункционального линейного дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин» и других судов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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