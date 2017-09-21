Культура – не для бедных: небогатые челябинцы не видят доступной культурной сферы

Каждый пятый житель Челябинска считает, что город не может похвастаться культурной сферой.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском филиале РАНХиГС, специалисты вузовской лаборатории прикладной политологии и социологии в ходе инициативного социологического опроса изучили, как оценивают челябинцы отдельные аспекты, характеризующие качество социальной инфраструктуры и социального обслуживания населения в городе Челябинске. В числе прочих направлений, горожанам предложили оценить состояние и качество культурно-досуговой сферы Челябинска.

Опрос показал, что большинство опрошенных челябинцев (69,7%) склонны оценивать положение дел в культурно-досуговую сфере показателем «скорее хорошо». Так чаще отвечают горожане со средним уровнем материальной обеспеченности, выбирающие оценочную позицию «живем нормально, но приходится экономить».

При этом каждый пятый челябинец уверен, что ситуация в культурно-досуговой сфере Челябинска характеризуется оценкой «скорее плохо» (18,4%). Такая позиция более свойственна для жителей города в возрасте от 31 до 50 лет, имеющих общее среднее, специальное и неполное высшее образование, а также крайне низкий уровень материальной обеспеченности, что выражается в выборе ими для характеристики собственного материального положения варианта ответа «живем за гранью бедности, денег не хватает даже на питание».

Примерно каждый восьмой опрошенный горожанин (12%) затруднился ответить на заданный социологами вопрос. Среди них чаще представлены мужчины, жители города в возрасте старше 50 лет, а также те горожане, кто выбрал для характеристики своего материального положения оценочные позиции, свидетельствующие о низком уровне материальной обеспеченности.

«Челябинск как город – это достаточно неоднородная по своему социальному составу, уровню жизни населения и степени комфортности территория, – делают вывод исследователи. – Различия в уровне жизни населения можно зафиксировать не только в городе, но и в каждом районе. Поэтому возможность проведения культурного досуга у разных групп населения очень сильно отличаются друг от друга».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.09.17

На международном конкурсе по Арктике оценили уникальную технологию ММК по производству стали для ледоколов. / В Челябинске задержали еще одного «маньяка с ЧТЗ». / В центре Кыштыма иномарка рухнула с моста в реку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»