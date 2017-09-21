В Челябинской области будут судить мнимого родственника пенсионеров

В Снежинский суд направлено дела «телефонного» мошенника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего южноуральца, обвиняемого в покушении на мошенничество и мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

По версии следствия ранее судимый за хищения молодой человек звонил на домашние номера телефонов жителей Коркино и Снежинска, представлялся родственником и сообщал истории о том, что попал в беду: совершил ДТП, в котором пострадал человек, заступился за девушку, в связи с чем избил человека и последний оказался в реанимации в тяжелом состоянии, – и ему срочно нужны деньги для того, чтобы его не арестовали. После обмана потерпевших, большинство из которых были пожилыми людьми, южноуралец менял голос, представлялся сотрудником полиции и сообщал, на какой счет и какую сумму денежных средств нужно перечислить.

От мошеннических действий обвиняемого в период с октября 2016 по апрель 2017 года пострадал 21 житель Челябинской области. В рамках уголовного дела потерпевшими заявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба на сумму 64 000 рублей. Ущерб не возмещен.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении признал, в содеянном раскаивается. Уголовное дело направлено в Снежинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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