Челябинск вошел в шестерку городов с самым дешевым квадратным метром

Челябинск опустился на дно рейтинга 50 городов России по стоимости квадратного метра в новостройках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты портала Domofond.ru подсчитали средние цены предложения на квартиры в новостройках в августе 2017 года и сравнили их с аналогичным показателем прошлого года. По итогам исследования был составлен рейтинг 50 крупнейших городов России по стоимости квадратного метра в новостройках.

Как и годом ранее, первые строки рейтинга заняли Москва, населенные пункты Московской области, Санкт-Петербург, а также города Приволжского федерального округа и юга России. Москва по-прежнему остается городом с самыми дорогими новостройками: за год средняя стоимость «квадрата» выросла на 1,6% – с 222,9 тысячи рублей в августе 2016 до 226,4 тысячи рублей в августе 2017 года.

Вторую строку рейтинга занял Санкт-Петербург. В Северной столице средняя цена квадратного метра в новостройках также выросла – до 105 тысяч рублей со 103 тысяч рублей годом ранее.

Замыкает тройку лидеров Сочи, который в августе 2016 года был лишь на 4-м месте. В столице Олимпийских игр – 2014 «квадрат» обойдется в среднем в 82,6 тысячи рублей. Балашиха, годом ранее входившая в топ-3, опустилась на 4-ю строку из-за того, что средняя цена квартир в новостройках снизилась более чем на 9%. Севастополь и Хабаровск поменялись в рейтинге местами: крымский город переместился с 5-го на 6-е место, а Хабаровск оказался на 5-й позиции со средней ценой 72,1 тысячи рублей за квадрат метр. В десятку городов с наиболее высокой средней ценой предложения вошли также Уфа, Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург.

Замыкают рейтинг преимущественно города Центрального, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов. За год десятку покинул Липецк, с 45-го места в рейтинге переместившийся на 39-е. Махачкала потеряла семь позиций и оказалась в десятке городов с самыми дешевыми квартирами в новостройках, причем сразу на 44-й позиции. Квартиры в столице Дагестана потеряли в цене почти 12%.

Стоит отметить, что на пяти последних позициях рейтинга остались те же города, что и годом ранее: Оренбург, Ставрополь, Саратов, Брянск. Среди 50 городов, вошедших в рейтинг, самой низкой оказалась средняя цена квадратного метра в Магнитогорске. Приобрести квадратный метр в новостройках города можно в среднем за 28,7 тысячи рублей – в 8 раз дешевле, чем в Москве. При этом цена «квадрата» в Магнитке за год упала на 10%. Падение цен на новостройки в Челябинске оказалось не столь значительным – около 6%. Однако этого оказалось достаточным, чтобы город в рейтинге опустился с 41-го на 46-е место. Средняя цена квадратного метра в Челябинске в августе нынешнего года держалась в районе 37,1 тысячи рублей (против 41,5 тысячи рублей годом ранее).

Челябинск, Виктор Елисеев

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