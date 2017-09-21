В Челябинской области появится новая автодорога

В Златоусте откроют новую автомобильную дорогу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в октябре планируется открытие новой автомобильной дороги, которая соединит железнодорожную станцию Хребет и автодорогу Миасс-Златоуст.

Межмуниципальная трасса свяжет поселки Сыростан и Хребет со Златоустом, обеспечит транспортную доступность горнолыжного центра «Солнечная долина», златоустовского биатлонного комплекса и нацпарка «Таганай».

Строительство дороги начинали «с нуля». Проект был одобрен губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. На возведение новой дороги из областного бюджета было направлено порядка 300 миллионов рублей.

Новая магистраль призвана стать дополнительным импульсом для развития агломерации «Горный Урал», а также проекта туристического кластера «Синегорье». Автодорога должна обеспечить транспортную доступность объектов социальной инфраструктуры для златоустовцев и миассцев, сократив расстояние и время в пути.

Челябинск, Виктор Елисеев

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