В Челябинской области неизвестный насмерть сбил пешехода и сбежал

Полиция разыскивает водителя, сбившего В Ашинском районе пешехода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла ночью 20 сентября на 1553 километре автодороги М5.

В Ашинском районе между 2:00 и 6:00 неизвестная машина сбила 51-летнего жителя Башкирии. От полученных травм мужчина скончался. Водитель автомобиля с места ДТП скрылся. По сообщению U24, на месте ДТП было обнаружены осколки белого переднего бампера с наклейкой в виде волка (собаки) тускло-фиолетового цвета, на осколках имеется маркировка Volvo, также были найдены осколки повторителя поворота и фары головного света.

Полиция просит отозваться очевидцев или тех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении автомобиля марки Volvo с похожими повреждениями. Звонить по телефонам: 8(35159)31426, 31592 или 02.

Челябинск, Виктор Елисеев

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