В Серпиевском заказнике открыли экологическую тропу

Власти Челябинской области начали реализацию программы развития экологического туризма.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в Катав-Ивановском районе состоялось торжественное открытие экологической тропы на территории Серпиевского заказника. В мероприятии приняла участие министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова.

«Это первая ласточка в развитии экологического туризма на территории заказников Челябинской области. Основная задача, которую мы сегодня перед собой ставим это не просто сохранить, а открыть людям красоту природы Южного Урала и воспитать в людях гордость за свой край», – подчеркнула министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова.

Малая экологическая тропа протяжённостью 550 метров проходит в пойме реки Сим между скалистым обрывом, в котором находятся живописные карстовые образования – пещеры, гроты, арки – и мелководной, чистой речкой, с поросшим по берегам папоротником.

Тропа пролегает по довольно сложному каменистому рельефу, поэтому для комфорта туристов здесь созданы лестницы с удобными перилами. У каждого карстового объекта расставлены аншлаги, на которых указаны названия и краткое описание. Здесь можно увидеть пещеру Майскую, Малый Серпиевский грот, пещеру Колокольную, Карстовую арку – скала Кольцо, Большой Серпиевский грот. Все эти карстовые объекты возникли миллионы лет назад, когда на территории Катав-Ивановского района простирался океан. После изменения климата на планете и образования современного рельефа, эти места были обжиты древними животными. Здесь жили саблезубые тигры, медведи, первобытные гиены и зайцы – их останки до сих пор можно найти в пещерах Серпиевского заказника. Несколько веков назад в эти края вступила нога человека. Беглые старообрядцы использовали пещеры для проведения богослужений. У входа одной из пещер располагался колокол, который предупреждал верующих о появлении «чужих» людей. Эти события нашли отражение в названии пещеры – Колокольная. Пещеры уходят в глубину скалы и представляют большой интерес для туристов, исследователей и спелеологов.

Для туристов, которые хотят познакомиться с достопримечательностями Серпиевского заказника, открыт визит-центр Серпиевского пещерного града в селе Серпиевка. Здесь туристы могут заказать экскурсию, приобрести карту местности и сувениры. Сегодня заказник посещают примерно 10 тысяч человек в год. Люди приезжают из Челябинска, Уфы, Екатеринбурга, Кургана.

Власти Катав-Ивановского муниципального района поддержали создание первой экологической тропы и рассчитывают, что с развитием эко-туризма на территории заказника станет хорошим стимулом развития сопутствующей инфраструктуры на сопредельных территориях – гостиниц, кафе, магазинов, пунктов проката снаряжения и так далее.

В планах министерства экологии Челябинской области обустроить 5 экологических троп на территории Серпиевского заказника. Это сделает его посещения более организованными и безопасными, а главное – откроет для гостей наиболее живописные и уникальные природные достопримечательности Южного Урала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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