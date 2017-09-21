Южноуральские власти грозятся закрыть проезд к Сугомакской пещере

Южноуральские чиновники предложили закрыть подъезд к Сугомакской пещере.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по поручению губернатора Бориса Дубровского Кыштым посетили заместитель министра экологии Челябинской области Лидия Рахимова, начальник управления государственной экологической экспертизы и регионального экологического надзора министерства Сергей Лавров и директор государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Александр Лагунов.

Представительная делегация вместе с местными чиновниками побывали на Сугомакской поляне. Особое внимание было уделено Сугомакской пещере, состояние которой вызвало у чиновников серьезные опасения. «Мы обязаны сохранить этот памятник природы, – цитирует «Кыштымский рабочий» Александра Лагунова. – Нагрузка на него составляет примерно пять тысяч туристов в год».

Назрела необходимость снизить нагрузку на Сугомакский комплекс, чтобы восстановить почвенный и растительный покров. Одна из предложенных мер – закрытие въезда на поляну для многочисленных туристов. Так, подъезд к пещере с главной дороги можно перекрыть бетонными блоками, предложил г-н Лагунов. Машины же туристы смогут оставлять на стоянке возле аншлагов: идти оттуда до пещеры всего около километра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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