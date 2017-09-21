Четверг, 21 сентября 2017, 15:34 мск

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Челябинск

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Челябинск переведут на электротранспорт

Челябинск переведут на электротранспорт

В Челябинске разработают механизмы перехода на общественный электротранспорт

Как сообщили РИА в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский распорядился создать специальную рабочую группу, которая выработает пути и механизмы перехода Челябинска на экологически чистый общественный транспорт. В ее состав войдут представители министерств дорожного хозяйства, экономического развития и экологии региона, а также администрации областного центра.

«Поручение президента РФ Владимира Владимировича Путина по снижению выбросов от автомобильных выхлопов требует современных подходов к организации общественного транспорта в городах с тяжелым состоянием атмосферного воздуха. В его основе должен лежать транспорт на основе электропривода: трамваи, троллейбусы, электробусы», – подчеркнул Борис Дубровский.

Глава региона провел рабочую встречу с представителем китайской компании Yutong Hongkong International Limited Евгением Женгом. Компания занимается производством электробусов и автобусов на газомоторном топливе. В ходе переговоров стороны договорились об организации опытной эксплуатации в Челябинске электробуса марки Yutong.

«Мы видим ряд эксплуатационных преимуществ: в электробусе нет двигателя, а, значит, нет вибраций и шума. По результатам опытной эксплуатации мы поймем, есть ли возможность использовать данную технику в наших климатических условиях. Надеемся, что эта работа придаст новый импульс развитию комплекса транспортного обслуживания населения Челябинска и Челябинской области», – отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Микулик.

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