Челябинск завалили медицинским контрафактом

Полиция Челябинска изъяла из оборота полторы тысячи единиц медоборудования и сотни таблеток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, с 12 по 19 сентября на территории областного центра прошла оперативно-профилактическая операция «Пангея». В рамках данной операции челябинскими полицейскими проведены мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений в сфере фармацевтической деятельности, пресечение обращения в сети Интернет фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных, а также незаконно ввезенных на территорию России лекарственных средств, в том числе наркосодержащих, медицинских изделий и биологических добавок на территории города.

В рамках проведенных мероприятий полицейскими проведено 511 проверок законности осуществления фармацевтической деятельности на территории областного центра.

Изъято более 1 тысячи 500 единиц контрафактных медицинских изделий, свыше 420 таблеток лекарственных препаратов, свыше 280 таблеток фальсифицированных, недоброкачественных и незаконно ввезенных на территорию РФ биологически активных добавок.

По итогам проверок составлено 11 административных протоколов по статье 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), 9 протоколов по статье 14.10 КоАП за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), 2 протокола по статье 14.15 КоАП за нарушение правил продажи отдельных видов товаров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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