Движение друг к другу. Гороскоп РИА «Новый День» на 25 по 30 сентября 2017

В четвёртую неделю сентября Солнце будет находиться в знаке Весов, а Меркурий, Венера и Марс – в знаке Девы. В последний день месяца, 30 сентября, Меркурий перейдёт к Весам.

Солнце в Весах будет способствовать установлению контактов между людьми, смягчать разногласия, помогать найти компромисс. В оценке отношений большую роль приобретёт стремление к правильности, справедливости, учёту интересов сторон, сохранению дружелюбия. Люди в этот период испытывают тягу друг к другу, проявляют солидарность, помогают в трудной ситуации. В это время легко возникают новые контакты, люди быстро находят общий язык, легко сближаются, причём это касается и деловых, и личных отношений.

Меркурий у Девы стимулирует людей на деловое отношение к жизни. Люди будут думать и говорить о делах, отвлечённые разговоры воспринимать как пустые, ненужные, в контактах предпочитать некоторую официальность. Перейдя в знак Весов, Меркурий начнёт стимулировать в людях общительность и усиливать стремление к дружелюбию. В этот период люди ищут компромиссные решения в спорах, проявляют человечность, тактичность. Это хорошее время для ведения сложных переговоров.

Венера, находясь у Девы, демонстрирует эмоциональную холодность, сухость, в её оценке людей преобладает скепсис и стремление найти недостатки. Положительное отношение к человеку в этот период тесно связано с его полезными качествами и навыками.

Марс в знаке Девы, усиливает в людях её свойства: они внимательны к мелочам, тщательны в работе, упорны в достижении результата. Это благоприятный период для повышения производительности труда, а также для работы, требующей пунктуальности, педантичности, ответственности.

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон в четвёртую неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Юпитером и Ураном, Меркурия с Луной и Сатурном, Марса с Нептуном. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Солнцем, Луной и Меркурием, Урана с Луной. Гороскоп в профессиональном плане большей частью благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Венеры создадут подходящие условия для значительного продвижения в работе, расширения сферы деловых интересов, установления новых контактов, а также обновления знаний и приобретения нового опыта. Возможны неожиданные благоприятные события, получение выгоды, открытие новых перспектив. Прогноз по финансовой деятельности тоже на весь период положительный. Основная работа и взаимодействие с местными деловыми партнёрами до пятницы, 29 сентября, характеризуются как успешные. В пятницу и субботу на Овнов будет воздействовать напряжённый аспект Юпитера с Меркурием, из-за чего произойдёт ухудшение их интеллектуальных способностей, и в работе могут быть допущены ошибки. Промежуток не подходит для делового общения и принятия важных решений. Гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной работе Овнов, за исключением промежутка 25 – 26 сентября (понедельник – вторник), когда нежелательно приступать к новой работе и принимать на себя лидерские функции. Коллективная деятельность на всю неделю оценивается негативно. При этом, до пятницы, 29 сентября, ситуация будет благоприятной для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное.

У Овнов-женщин прогноз по основной работе положительный до пятницы, 29 сентября, а далее, в два последних дня, в работе ожидаются затруднения. Возможно, домашние проблемы будут мешать выполнять профессиональные обязанности. Эти же дни не подходят для встреч с местными деловыми партнёрами, ведения переговоров, заключения сделок. Скорей всего, в этот момент Овны не будут иметь всей нужной информации, либо в своих действиях будут исходить из ложных сведений. Не рекомендуется принимать окончательное решение. На остальные дни недели прогноз по основной работе и сотрудничеству с партнёрами положительный. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовую деятельность Овнов гороскоп оценивает как успешные, хотя во вторник, 26 сентября, под влиянием напряжённого аспекта Солнца с Юпитером возникнут неподходящие условия для ведения важных переговоров, общения с коллегами, начала нового важного дела. Лучше все вопросы перенести на следующий день. На всю рабочую неделю, исключая пятницу и субботу, гороскоп даёт положительный прогноз по коллективной деятельности. Одиночная работа характеризуется как успешная только на вторую половину недели, с 28 сентября. В пятницу и выходные прогнозируемые сложности Овны должны будут преодолеть самостоятельно. На всю неделю гороскоп даёт благоприятный прогноз по продвижению в карьере. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими до 28 сентября негативный, а затем положительный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений благоприятные, кроме промежутка 25 – 26 сентября. Материальное положение относительно благополучное, но в промежуток 29 – 30 сентября возможны проблемы. Могут возникнуть сложности в хозяйственных, имущественных вопросах.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон в четвёртую неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Плутоном и Венеры с Солнцем. Негативное влияние на Тельцов окажут напряжённые аспекты Солнца с Луной, Юпитера с Венерой и Меркурия с Марсом. В профессиональном плане гороскоп преимущественно благоприятный. При этом в основной работе небольшие трудности могут возникнуть в среду, 27 сентября: под влиянием напряжённого аспекта Меркурия с Марсом может возникнуть конфликт с коллегами или руководством. Не рекомендуется в этот день решать серьёзные вопросы. Кроме того, в субботу, 30 числа, возможно резкое изменение текущих событий, из-за чего планы и договорённости могут сорваться. Нежелательно планировать на этот день что-либо важное. Такой же прогноз гороскоп даёт и для сотрудничества с местными деловыми партнёрами, вероятно, оба направления деятельности в этот момент окажутся связаны. В работе с далёкими деловыми партнёрами некоторые затруднения могут возникнуть в понедельник, 25 сентября, скорей всего, организационного характера. Решение возникших проблем лучше перенести на следующий день. Остальная неделя, до конца месяца будет благоприятной. Прогноз по финансовой деятельности в целом положительный, но 28 или 29 сентября ожидается легкомысленное поведение Тельцов – судя по гороскопу, риск окажется неоправданным. На всю неделю гороскоп даёт положительный прогноз по коллективной и одиночной работе Тельцов, однако в субботу, 30 сентября совместная с коллегами деятельность окажется неудачной. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением субботы, 30 сентября. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни характеризуются положительно. Материальное положение благополучное.

У Тельцов-женщин в основной работе и финансовой деятельности проблемы ожидаются 27 и 30 сентября. Напряжённый аспект Меркурия с Марсом негативно повлияет на коммуникативные способности и эмоциональное состояние Тельцов. В это дни не рекомендуется обращаться к руководству, заключать важные договоры с партнёрами, решать финансовые проблемы. Возможны денежные затруднения. На остальное время прогноз положительный. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит начало недели, 25 – 26 сентября. Напряжённый аспект Солнца и Луны указывает на возникновение неблагоприятных обстоятельств и трудности в организационной, административной или хозяйственной деятельности. Неподходящий момент для ведения переговоров, контактов с руководством, вышестоящими инстанциями. На остальные дни недели прогноз положительный. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами будет в основном неудачным. Гороскоп указывает на подходящие условия только для разовых, кратковременных, сделок. В этот же период на Тельцов будет влиять соединение Венеры с Ураном, провоцируя их на рискованные решения. Такое поведение на этой неделе нежелательно, поскольку, по гороскопу, оснований для успеха нет. Рекомендуется обоснованность в решениях и сдержанность в действиях. Прогноз по одиночной и коллективной работе на всю неделю отрицательный. Инициатива и лидерство нежелательны. Ситуация в доме, отношения с близкими, за исключением 25 – 26 сентября, благоприятные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение неудовлетворительное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон в четвёртую неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Луной, Меркурия с Ураном, Нептуном и Плутоном. Негативно повлияют на Близнецов напряжённые аспекты Венеры с Солнцем и Солнца с Юпитером. Прогноз по основной работе преимущественно положительный. Некоторые сложности (небольшие) могут возникнуть 26 сентября – вероятно, споры с коллегами или руководством. Рекомендуется не настаивать на своём мнении. 30 числа нежелательно проявлять инициативу, лидерские качества, принимать на себя ответственность, начинать новое дело. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами тоже указывает на нежелательность значительной деятельности в этот момент (30 сентября). На всякий случай, лучше воздержаться и от командировки, дальней поездки. Но в целом на неделю прогноз по работе с партнёрами положительный. Прогноз по работе с финансами благоприятный до конца сентября. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами не рекомендуется. Аспект Венеры с Солнцем создаст и объективные, и субъективные препятствия в работе, и если в первой половине недели кратковременные успехи ещё возможны, то с 28 числа прогноз становится полностью негативным. Не рекомендуется в эту половину начинать важное дело, а также обращаться в официальные органы, юридические организации. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин в профессиональном плане неделя очень хорошая. Наилучший прогноз относится к выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами – вся деятельность будет успешной, с улучшением к концу периода. Гармоничные аспекты Меркурия с Юпитером и Ураном создадут благоприятные условия для значительного продвижения в работе, обновления профессиональной деятельности, установления новых полезных связей. Возможно получение приятного сообщения или неожиданный благоприятный поворот событий. Хорошее время для общения с окружающими, обновления знаний и опыта, применения творческих способностей. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами тоже позитивный. Правда, 28 сентября Близнецам стоит быть внимательней к работе и, на всякий случай, перенести решение важных вопросов на следующий день (и ещё в этот день нежелательна инициатива). Но в остальные дни Близнецы могут значительно продвинуться в работе. Положительно оцениваются командировки, дальние поездки, хорошие перспективы для установления новых отношений, заключения договоров, обновления деятельности. Также благоприятен прогноз по финансовой деятельности, но на всякий случай, 30 сентября не рекомендуется проводить финансовых операций. На этой неделе гороскоп отдаёт предпочтение коллективной деятельности. Прогноз по одиночной работе тоже положительный, но 28 и 30 сентября ожидаются небольшие осложнения. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы обустройства личной жизни характеризуются в основном отрицательно. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон в четвёртую неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Плутона с Луной, Урана с Венерой, Марсом и Нептуном, Венеры с Меркурием, Солнца с Сатурном. Негативно повлияет на Раков напряжённый аспект Меркурия с Солнцем. В основной работе 25, 28 и 30 сентября ожидаются затруднения. Аспекты Солнца указывают на возникновение объективных препятствий в работе, а также на неудачные попытки проявить лидерские качества (возможны конфликты). При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами в первой половине недели дела будут идти хорошо, но с 28 сентября, под влиянием негативного Меркурия, у Раков расстроятся отношения с партнёрами – либо эффективному взаимодействию будут мешать внешние факторы. У Раков окажется недостаточно информации или, наоборот, её будет слишком много, и Раки не успеют её изучить. В отношениях с партнёрами возможен обоюдный обман, который негативно повлияет на обе стороны. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами на весь период оценивается положительно. Многочисленные гармоничные аспекты Урана указывают на благоприятные условия для развития деловых отношений и существенное продвижение в работе, сопряжённое с обновлением деятельности. Подходящее время для организационных, административных, хозяйственных изменений. Прогноз по финансовой деятельности тоже на всю неделю благоприятный. В течение всего периода рекомендуется коллективная деятельность. В одиночной работе будут трудности. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 30 сентября. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются негативно. Материальное положение неудовлетворительное.

У Раков-женщин остаётся благоприятным прогноз по финансовой деятельности. В основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами до конца сентября ожидаются трудности. Гороскоп не рекомендует одиночную, самостоятельную деятельность, и положительно оценивает работу в коллективе. Также он даёт благоприятный прогноз по продвижению в карьере. Гармоничные аспекты Луны и Урана указывают на возникновение условий для успешной административной, организационной, хозяйственной деятельности, неких значительных преобразований в жизни, в том числе, вне профессиональной сферы, увеличение числа контактов с окружающими и деловыми партнёрами, благодаря чему станут возможными неожиданные благоприятные повороты событий. В профессиональном плане значительная активность не рекомендуется, но позитивные изменения, скорей всего, окажутся тесно связанными с работой и потребуют от Раков определённых действий. Вероятно, они будут заняты укреплением связей с партнёрами, установлением новых контактов, возможно, обновлением знаний, получением нового опыта или значительным переустройством своей работы. Возможны также некие существенные события за пределами работы, которые изменят жизнь Раков. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение тоже на весь период благополучное.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон в четвёртую неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Марса с Плутоном и Нептуном, Сатурна с Солнцем и Юпитером, Венеры с Ураном. Негативно повлияют на Львов аспекты Венеры с Меркурием и Марса. В профессиональном плане гороскоп в основном благоприятный. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами положительный до конца месяца. Гармоничный аспект Сатурна с Юпитером будет стимулировать активность Львов, подталкивая их к расширению сферы деловых интересов, установлению новых деловых связей, заключению соглашений и договоров. Период подходит для приложения своих сил, знаний и опыта, и значительного продвижения в работе. Рекомендуется в своей деятельности не забывать о формальностях, следить за порядком, не допускать хаоса в делах, так как при изобилии возможностей Львы в какой-то момент рискуют упустить что-либо важное, могут потеряться в деталях. Финансовая работа на весь период оценивается как успешная, однако в субботу, 30 сентября, лучше воздержаться от какой-либо серьёзной активности. Марс в этот момент будет чересчур сильно побуждать Львов к деятельности, и Львы могут принять непродуманное решение, о чём впоследствии пожалеют. Также в этот день следует контролировать свои эмоции и не допускать конфликта. На этот же день гороскоп даёт негативный прогноз по коллективной деятельности (на остальные дни прогноз положительный). Одиночная работа характеризуется как успешная. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни на всю декаду положительный. Материальное положение благополучное, за исключением 30 сентября.

У Львов-женщин гороскоп негативно оценивает финансовую деятельность: до конца месяца она прогнозируется как неудачная. Возможны конфликты с партнёрами, коллегами, руководством. Кроме того, могут возникнуть внешние помехи. Не рекомендуется на этот период планировать что-либо важное. Основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами на весь период, кроме субботы, 30 сентября, характеризуются как успешные. В субботу на Львов будет воздействовать напряжённый аспект Меркурия с Луной, который осложнит их контакты с окружающими и приведёт к неудачам при решении деловых вопросов. Также в этот день нежелательно заниматься административной, хозяйственной, организационной работой. В остальные дни ожидается эффективная деятельность с существенными результатами. Положительный прогноз по командировкам, дальним поездкам. Гармоничный аспект Юпитера с Солнцем сформирует благоприятные условия для расширения сферы деловых интересов, установления новых связей, подписания договоров, заключения соглашений. Обстоятельства будут складываться в пользу Львов, это благоприятный момент для проявления своих деловых качеств, применения творческих способностей, знаний и опыта, возможен умеренный риск. Гороскоп даёт полностью положительный прогноз по коллективной работе. Для одиночной деятельности не подходит только суббота, 30 сентября (в этот день нежелательно принимать самостоятельное решение). Подходящий период для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением субботы. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью благоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон в четвёртую неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Луной и Сатурном, Урана с Венерой и Юпитером, Марса с Нептуном и Меркурия с Сатурном. Напряженными будут аспекты Солнца с Луной и Венеры с Солнцем. В профессиональном плане гороскоп преимущественно благоприятный. При этом в основной работе 28 и 30 сентября возможны небольшие трудности: под влиянием Венеры Девы могут проявить легкомыслие. Деловые отношения с партнёрами или совместная работа с коллегами в эти дни могут оказаться слишком успешными, из-за чего Девы утратят бдительность и упустят что-либо важное. Кроме того, в субботу не рекомендуется заниматься административными, организационными вопросами, а также начинать новое дело. Обстоятельства будут складываться против Дев, возможен конфликт с руководством. По этой же причине для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит вторая половина недели. Нежелательно обращаться в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности благоприятный на весь период. Гармоничные аспекты Венеры и Урана создадут подходящие условия для продвижения в делах, установления новых контактов, расширения сферы деловых интересов. Прогноз по одиночной и коллективной работе полностью позитивный. Хорошее время для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими до 28 сентября благополучные, а далее напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни в основном благоприятный (кроме субботы, 30 сентября). Материальное положение благополучное, за исключением 30 сентября.

У Дев-женщин прогноз на рабочую неделю положительный, но суббота, 30 сентября, не подходит для выполнения основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами. Аспект Солнца и Марса в этот день создаст благоприятные условия для работы, однако Девы могут переусердствовать: опасность представляют как слишком высокие амбиции в этот момент, так и эмоциональное состояние, провоцирующее конфликт с коллегами. Рекомендуется проявлять сдержанность и не спешить с осуществлением планов. Незавершённое дело желательно перенести на другой день. Прогноз по финансовой деятельности тоже положительный, но 28 сентября, в четверг, на всякий случай, лучше не предпринимать ничего важного. Не рекомендуется принимать финансовое решение при недостаточности информации. На остальные дни прогноз благоприятный. Кроме того, гармоничный аспект Сатурна с Венерой создаст условия для укрепления финансовой дисциплины, положительного решения вопросов кредитования, отчётности, для обращения в официальные инстанции, финансовые учреждения. На всю неделю гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной и коллективной работе. Перспектива продвижения в карьере тоже оценивается как благоприятная. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение до 28 сентября благополучное, а далее напряжённое.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон в четвёртую неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Марса с Венерой, Нептуном, Ураном и Меркурия с Плутоном. Негативно повлияет на Весы напряжённый аспект Урана с Меркурием. В профессиональном плане неделя неблагоприятная. В основной работе ожидаются трудности. Положительно оценивается только промежуток 28 – 29 сентября. Такой же прогноз гороскоп даёт по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Зато этот промежуток подходит для организационных, подготовительных мероприятий, проведения деловой встречи. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами полностью отрицательный. В течение всего периода Весы будут находиться под негативным влиянием Урана с Меркурием, из-за чего у них окажутся ослаблены интеллектуальные и коммуникативные способности. Неудачной будет любая сложная деятельность, требующая умственного напряжения. Возможны конфликты с партнёрами и коллегами. Также возможно получение неприятного сообщения. Период не подходит для обращения в вышестоящие инстанции, официальные органы, юридические организации. В целом ход событий будет не в пользу Весов. Финансовая деятельность в течение всей недели будет успешной. Гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной работе. В коллективной деятельности затруднения возникнут в начале и конце периода, 25 и 30 сентября. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Весов-женщин в основной работе некоторые затруднения ожидаются в начале и конце недели, 25 и 30 сентября. Прогноз на остальные дни положительный. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет успешным в течение всей рабочей недели, но в субботу не рекомендуется начинать новое дело, а также заниматься организационными, административными и хозяйственными мероприятиями. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами на весь период негативный. Финансовая деятельность тоже характеризуется отрицательно. Гороскоп отдаёт предпочтение коллективной деятельности, одиночная работа нежелательна. Прогноз по продвижению в карьере тоже отрицательный. В течение всего периода на Весы будут влиять напряжённый аспект Плутона с Марсом и гармоничный аспект Урана с Марсом. Их действие противоположно: Уран помогает успешному применению творческих способностей, подталкивает к проявлению инициативы, предприимчивости, способствует обновлению деятельности. Плутон же, наоборот, препятствует изменениям, что может проявиться в виде негативного воздействия неких крупных событий или неблагоприятного стечения обстоятельств. Поэтому в этот период рекомендуется действовать осторожно, без риска, и лучше не приниматься за ответственное дело. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением субботы. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное на весь период, кроме субботы, 30 сентября.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон в четвёртую неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Плутона с Солнцем и Меркурия с Юпитером, Ураном, Нептуном и Плутоном. Напряжённым будет аспект Венеры с Сатурном. В профессиональном плане гороскоп большей частью благоприятный. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный на всю неделю, кроме субботы, 30 сентября. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходят только начало и конец недели, 25 и 30 сентября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов положительный на весь период. Коллективная деятельность Скорпионов также оценивается как успешная, за исключением понедельника, 25 сентября, а прогноз по одиночной работе благоприятен на всю неделю. Период подходит для успешного продвижения в карьере. В понедельник, если возникнут объективные препятствия в работе, не рекомендуется пытаться их преодолеть. Лучше перенести дела на следующий день. В целом, на этой неделе гармоничный аспект Плутона с Солнцем создаст благоприятные условия для продвижения в работе, начала новой деятельности, установления новых деловых связей. Возможно благотворное влияние на Скорпионов масштабных событий, неожиданная удача. Аспекты Меркурия будут подталкивать к активной интеллектуальной и творческой деятельности, деловому общению, обеспечивая успех в работе с информацией и важными документами. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением субботы. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, но тоже кроме субботы. Материальное положение оценивается как благополучное, за исключением понедельника и субботы, 25 и 30 сентября.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности и выполнению основных профессиональных обязанностей. Положительно характеризуется сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Нептуна с Меркурием и Сатурна с Марсом создадут благоприятные условия для интеллектуальной и творческой активности Скорпионов, помогут в установлении и укреплении деловых связей. Это подходящее время для заключения договоров, соглашений, планирования, обсуждения работы с партнёрами и коллегами, получения новых знаний. Возможно поступление приятной или важной информации. Под влиянием Нептуна Скорпионы могут быть несколько рассеяны или окажутся увлечены своими творческими идеями, поэтому рекомендуется воспользоваться помощью Сатурна, который будет сдерживать интеллектуальные порывы Скорпионов. Период благоприятен для составления и оформления планов, ведения исследовательской работы, документирования и подготовки важных бумаг. Возможно достижение долгосрочных перспективных договорённостей с партнёрами. Подходящее время для обращения в вышестоящие организации, официальные органы, решения юридических вопросов. На этой неделе гороскоп отдаёт предпочтение одиночной, самостоятельной деятельности Скорпионов. В коллективной работе ожидаются трудности. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение тоже оценивается как благополучное, за исключением субботы, 30 сентября.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон в четвёртую неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Марса с Солнцем и Нептуном, Меркурия с Сатурном, Венеры с Ураном и Нептуном. Негативно повлияют на Стрельцов напряжённые аспекты Венеры с Марсом и Солнца с Ураном. Гороскоп положительно оценивает сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Аспекты Нептуна с Марсом и Венеры с Ураном создадут благоприятные условия для расширения сферы деловых интересов и продвижения в работе, при этом от Стрельцов потребуется проявить свои творческие способности и приложить дополнительные усилия для установления или укрепления контактов с партнёрами. Также рекомендуется обратить особое внимание на то, чтобы получить максимум необходимой информации по делу. Возможно, эта информация поступит независимо от усилий Стрельцов, но лучше на это не рассчитывать. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и взаимодействию с местными деловыми партнёрами отрицательный. Рекомендуется свести деловую активность к минимуму. Нежелательны обращения в официальные органы, юридические организации. Гороскоп даёт отрицательный прогноз по одиночной деятельности и положительный по коллективной работе. Возможно успешное проявление лидерских качеств, но нежелательна инициатива в важных делах. Подходящее время для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный, но в промежуток 27 – 28 сентября возможны неприятности. Материальное положение неудовлетворительное.

У Стрельцов-женщин гороскоп в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Прогноз по основной работе положительный на всю неделю, за исключением субботы – в этот день не рекомендуется обращаться к руководству и обсуждать дела с коллегами. Также суббота неблагоприятна для взаимодействия с местными деловыми партнёрами – но на остальной период прогноз положительный. При сотрудничестве с далёкими партнёрами некоторые затруднения могут возникнуть в понедельник, 25 сентября, и в пятницу, 29 сентября. Не рекомендуется в эти дни начинать новое дело, заключать контракты и, вообще, подписывать какие-либо документы. Тем более что для решения финансовых вопросов понедельник тоже не подходит (на остальные дни прогноз положительный). На всю неделю гороскоп отдаёт предпочтение одиночной, самостоятельной деятельности. Прогноз по коллективной работе тоже положительный, за исключением субботы, 30 сентября. Период подходит для продвижения в карьере. Гармоничный аспект Юпитера с Солнцем создаст благоприятные обстоятельства для собственной деятельности Стрельцов. Период благоприятен для решения организационных, административных и хозяйственных вопросов, использования своих деловых качеств и творческих способностей, обновления профессиональной деятельности. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются тоже положительно. Материальное положение благополучное, за исключением субботы, 30 сентября.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон в четвёртую неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Солнцем и Ураном, Меркурия с Марсом и Сатурном, Марса с Нептуном. Негативное влияние на Козерогов окажут напряжённые аспекты Сатурна с Юпитером и Ураном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, хотя в субботу, 30 сентября, какая-либо деятельность нежелательна. Также на субботу гороскоп даёт неблагоприятный прогноз для решения финансовых вопросов (остальные дни оцениваются положительно). Выполнение основной работы и взаимодействие с местными деловыми партнёрами, по гороскопу, будет неудачным. Некоторых успехов можно достичь только в начале недели, 25 – 26 сентября. Период непригоден для коллективной деятельности: гороскоп положительно оценивает только середину недели, промежуток 27 – 28 сентября. Прогноз по одиночной работе положительный. В целом, период рискован для начала новых, крупных и длительных, проектов. Существует вероятность негативного вмешательства внешних факторов, масштабных событий. В связи с этим, не рекомендуется участвовать в массовых мероприятиях, а также поступать так, как действует большинство (в первую очередь, в профессиональном плане). Желательно действовать консервативно, сохраняя ресурсы до более подходящего времени, исходя из самостоятельной оценки текущего положения. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение до 28 сентября благополучное, а далее неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин относительно успешно будет идти основная работа. Здесь только понедельник и суббота, по гороскопу, неблагоприятны. Положительно оценивается финансовая деятельность, но, на всякий случай, не рекомендуется принимать ответственное решение в понедельник, в том числе, подписывать важные документы. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 28 – 29 сентября. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами полностью негативный. На этой неделе гороскоп отдаёт предпочтение одиночной работе, хотя в понедельник, вторник и субботу лучше снизить активность до минимума. Коллективная работа, за исключением промежутка 28 – 29 сентября, характеризуется как неудачная. В целом, период не подходит для значительной деловой активности – в это время лучше заниматься планированием, подготовительной деятельностью. Напряжённые аспекты Сатурна будут препятствовать практической работе, особенно, расширению сферы деловых интересов. Кроме того, рискованна в этот период организационная, административная и хозяйственная деятельность, связанная со значительными изменениями. Также не стоит в этот период заниматься карьерой. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный, за исключением 30 сентября. Материальное положение неустойчивое, скорей, неудовлетворительное.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон в четвёртую неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Марсом и Венерой, Венеры с Ураном и Нептуном, Марса с Нептуном. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Юпитером и Ураном и, кратковременно, Меркурия с Марсом и Ураном. В профессиональном плане гороскоп на этот период благоприятный. Наилучший прогноз относится к выполнению основной работы. Но при этом 29 сентября недоделанную до конца рабочего дня работу желательно отложить на следующий день (или другие дни), а не пытаться завершить. Кроме того, не рекомендуется в этот день обращаться к руководству по спорному вопросу. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами тоже положительный. И, тоже, в пятницу возможны некоторые затруднения. Не рекомендуется начинать новое дело, нежелательно отправляться в командировку. Финансовая деятельность будет идти успешно, но при этом, опять же, в пятницу не следует принимать ответственное решение, подписывать важные документы. Гороскоп положительно оценивает одиночную, самостоятельную работу Водолеев, но специально выделяет негативный момент в пятницу, когда Водолеям нужно будет отказаться от инициативы и принятия собственного решения. Прогноз по коллективной деятельности тоже положительный, за исключением субботы, 30 сентября. Период подходит для продвижения в карьере. Водолеи будут испытывать заметный подъём интеллектуальных и творческих способностей, а также смогут проявить себя в деловом общении. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений благоприятные. Материальное положение в основном благополучное, но 27 и 30 сентября возможны трудности.

У Водолеев-женщин напряжённый аспект Сатурна с Луной негативно повлияет на решение хозяйственных, организационных и административных вопросов, в том числе, на домашние дела, а также и на взаимодействие с местными деловыми партнёрами. В работе с ними возможны непредвиденные задержки, срывы. Неподходящий момент для начала новой деятельности. Также не рекомендуется на этой неделе обращаться в официальные инстанции и юридические организации. Финансовая деятельность оценивается положительно, но в понедельник, в самом начале рабочего дня не рекомендуется принимать ответственное решение, подписывать важные документы, а также искать финансовой помощи. Как минимум, это лучше перенести на вторую половину дня. Прогноз по основной работе на всю неделю положительный. Сотрудничество с далёкими партнёрами, по гороскопу, тоже будет успешным, но в пятницу, лучше не заниматься организационными вопросами, и не стоит отправляться в командировку. На всю неделю гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности. Для коллективной работы подходит тоже весь период, кроме субботы, 30 сентября. Благоприятный момент для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений, кроме 26 сентября, благоприятные. Материальное положение, за исключением 30 сентября, благополучное.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон в четвёртую неделю сентября сформируется из гармоничных аспектов Марса с Венерой и Плутоном, Венеры с Нептуном и Плутоном, Нептуна с Плутоном. Негативно повлияют на Рыб напряжённые аспекты Солнца с Марсом и Сатурном, Юпитера с Венерой, Меркурия с Ураном. В профессиональном плане гороскоп преимущественно благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Влияние гармоничных аспектов Плутона положительно отразится на расширении сферы деловых интересов, поиске новых перспектив, установлении или укреплении деловых связей, обновлении производства. Гороскоп также положительно оценивает финансовую деятельность Рыб в течение всего периода. В основной работе трудности могут возникнуть 27 и 30 сентября. В первую дату ожидаются объективные препятствия в виде внешних факторов, либо противодействие со стороны руководства. А на конец месяца в гороскопе приходится скопление напряжённых аспектов ближних планет, поэтому негативный прогноз относится к непосредственному взаимодействию с окружающими, в том числе, местными партнёрами. В промежуток 29 – 30 сентября не рекомендуется предпринимать какие-либо важные действия, включая обращение к официальным органам и юридическим организациям. Для коллективной и одиночной работы прогноз одинаковый: 25 и 30 сентября оцениваются негативно, а остальные дни – положительно. То же самое относится к перспективе продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими всю неделю благополучные, за исключением 30 сентября. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений в основном отрицательный. Материальное положение до 29 сентября благополучное, а в последние два дня неудовлетворительное.

У Рыб-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит понедельник, 25 сентября – здесь напряжённый аспект Солнца указывает на объективные препятствия. На остальные дни прогноз положительный. В основной работе с 28 сентября будут возникать трудности. Здесь тоже Солнце с Ураном будут создавать помехи продвижению в делах и обновлению деятельности. Не рекомендуется осуществлять организационные изменения. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами в основном отрицательный. Период не подходит для активной деятельности. Нежелательно обращаться в официальные органы, вышестоящие инстанции, юридические организации. Собственная активность и инициатива в этом направлении нежелательны, не рекомендуется проявлять лидерские качества и принимать на себя ответственность. На весь период гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной деятельности Рыб. Коллективная работа тоже будет успешной, за исключением середины недели, 27 и 28 сентября. В этот промежуток негативное влияние Солнца с Ураном создаст помехи для инициативы, Рыбы могут допустить ошибку, и это приведёт к конфликту. Но скорей всего, этого не произойдёт, поскольку гороскоп положительно оценивает перспективы продвижения в карьере, укрепления профессионального статуса. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение 25 и 30 сентября неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

Москва, Денис Вербицкий

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