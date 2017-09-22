Три города Южного Урала присоединились к челябинской акции против гриппа

Муниципалитеты Челябинской области поддержат субботнюю акцию против гриппа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, к челябинской акции «Грипп – знай врага в лицо», которая пройдет 23 сентября, присоединятся Копейск, Миасс и Златоуст. В рамках акции все желающие старше 18 лет, не имеющие противопоказаний, смогут бесплатно привиться от гриппа.

«Специально для жителей области, которые не могут отлучиться с работы, мы проводим акцию в выходной день. В прошлом году только за первые две недели вакцинации против гриппа привились почти 55 тысяч человек, и это дало свои результаты, заболеваемость в регионе значительно снизилась. В этом году мы планируем увеличить охват прививочной кампании,» – отметила начальник отдела профилактики министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Яворская.

В Копейском городском округе поставить прививку от гриппа можно будет по следующим адресам:

улица Борьбы, 34 (с 9:00 до 12:00)

улица Гастелло, 1а (с 9:00 до 12:00)

поселок Горняк, улица Партсъезда, 44 (с 9:00 до 12:00)

поселок Старокамышинск, улица Комсомольская, 21 (с 9:00 до 13:00)

поселок Бажова, улица Бажова, 23 (с 9:00 до 13:00)

поселок Октябрьский, улица Российская (с 9:00 до 13:00)

В Златоусте в эту субботу городская больница №3 проведет день открытых дверей, где желающие смогут поставить прививку от гриппа и пройти диспансеризацию с 8:00 до 14:00 по адресу: улица 40-летия Победы, 7. Также пройти вакцинацию от гриппа можно будет в городской больнице №1 с 8:00 до 13:00 по адресу: улица Космонавтов, 5 (кабинет №1).

В Миассе акция пройдет на базе городских больниц №3 и №4 по адресам:

улица Нахимова, 23 (с 9:00 до 12:00)

проспект Октября, 49, детская поликлиника (с 0:.00 до 12:00)

улица Ильмен-Тау, взрослая поликлиника (с 8:00 до 12:00)

Напомним, в Челябинске акция развернется с 11:00 до 17:00 на семи площадках:

ТРК «Горки (ул. Артиллерийская 136, 1 этаж);

ТРК «Куба» (ул. Цвиллинга, 25, 1 этаж);

Гипермаркет строительных материалов «Леруа Мерлен» (Копейское шоссе, 64, 2 этаж);

Комплекс «Торговый Центр» (ул. Каслинская, д. 64);

Досуговый центр «Импульс» (ул. 50-летия ВЛКСМ, д.16, 1 этаж);

ТРЦ «Фокус» (ул. Молдавская, 16, 1 этаж);

ТРК «Фиеста» (ул. Молодогвардейцев, 7, 1 этаж).

Челябинск, Виктор Елисеев

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