В Челябинской области рецидивист семь лет насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

Житель Пластовского района ответит за целый ряд тяжких преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Пластовского района, обвиняемого в убийстве, сопряженном с разбоем, разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, поджоге, изнасиловании несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста, а также насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста.

По версии следствия в сентябре 2012 года в одном из сел Пластовского района южноуралец залез в дом 74-летней односельчанки, где напал на нее с ножом, которым нанес несколько ударов в голову и шею. Убедившись в смерти пенсионерки, он похитил имущество на сумму 4 тысячи 930 рублей, после чего поджег дом.

Уголовное дело по факту убийства длительное время оставалось не раскрытым, возобновлено в 2017 году ввиду установления причастности обвиняемого к совершению данного преступления.

В сентябре 2016 года пластовчанин был задержан за применение насилия в отношении сотрудников ДПС, остановивших его за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Впоследствии были установлены факты совершения им в период 2010-2016 годов 21 эпизода изнасилований и иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы 2000 года рождения.

Кроме того, в 2015-2016 годам южноуралец угрожал убийством падчерице, жене и теще.

«Обвиняемый ранее судим, в том числе за убийство, – отметили в прокуратуре. – Преступления совершены при особо опасном рецидиве. В ходе следствия получены доказательства в полной мере изобличающие обвиняемого в совершении указанных преступлений».

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

За совершение преступлений южноуральцу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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